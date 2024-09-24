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飲食
2024-09-24 14:00:00

牛気「和洋祭」牛肉海鮮火鍋放題 任食焗生蠔 免費升級北海道蛤蜊魚湯底

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只要惠顧主餐牌第四級或以上級別火鍋放題套餐，就可無限任食洋風焗生蠔。

只要惠顧主餐牌第四級或以上級別火鍋放題套餐，就可無限任食洋風焗生蠔。

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人氣日式火鍋放題牛気隨著西方傳統節日萬聖節和聖誕節來臨，特別推出為期四個月的全新「和洋祭」主題，帶來多款西日式美食，包括四國風味焗生蠔。客人只要惠顧主餐牌第四級或以上級別火鍋放題套餐，就可無限任食洋風焗生蠔。

惠顧澳洲穀飼黑安格斯牛+SRF美國極黑牛+海鮮放題(成人$338，小童/長者$258)，即可無限任食焗生蠔。 焗生蠔有法式蒜香芝士、美式煙肉白汁、意式奶油香草及日式山椒大葱口味，輪流分段供應。 法式蒜香芝士焗生蠔混合瑞士芝士、藍紋起司和意大利芝士，芝味香濃。 北海道蛤蜊魚湯火鍋湯底以海魚熬煮數小時，湯味鮮甜。

四國焗生蠔輪流分段供應
 

主餐牌第四級120分鐘火鍋放題套餐向來是人氣之選，任食澳洲穀飼黑安格斯牛+SRF美國極黑牛+海鮮(成人$338，小童/長者$258)，可以任食焗生蠔的確抵！四國風味生蠔會輪流供應，首先登場有法式蒜香芝士焗生蠔（即日起至10月14日供應)，搭配蒜蓉、三款混合芝士包括瑞士芝士、藍紋起司和意大利芝士，芝味香濃。接著會分別推出美式煙肉白汁焗生蠔(供應期：10月15日至11月14日)、意式奶油香草焗生蠔（供應期：11月15日至12月17日）、日式山椒大葱焗生蠔（供應期：12月18日至1月21日）

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「和洋祭」推出紅酒燉牛肉、意式番茄肉丸、磨菇忌廉湯。 意式番茄肉丸以豬肉和雞肉製作，加入番茄醬、香草和厚芝士焗成，鬆化多汁，香味層次豐富。 「和洋祭」推出吉列炸蝦、炸薯條配黑松露醬及香草松露醬。 甜品有焦糖芝士巴斯克、馬卡龍、迷你雜錦脆皮泡芙、提拉米蘇大福、咖啡拖肥味軟雪糕。 於12月24-25日期間惠顧級別5之澳洲極上和牛海鮮放題或以上級別套餐，更獲贈期間限定和牛聖誕樹一份。 聖誕節期間，牛気將派發聖誕節得意造型糖果及聖誕頭飾。

和洋祭多款西日式熱食

此外，顧客可免費升級至全新北海道蛤蜊魚湯火鍋湯底，湯底以海魚熬煮數小時，加入文蛤蛤蜊，肉厚又較一般蜆肉更鮮甜，更能突顯牛肉精髓。「和洋祭」期間，各店自助區將提供多款西式熱食，包括紅酒燉牛肉、意式番茄肉丸、吉列炸蝦、磨菇忌廉湯、配黑松露醬及香草松露醬的炸薯條、蘋果迷你脆脆撻。自助區更有西式和日式冷盤及甜品，如日式蟹棒冷豆腐，甜品則有焦糖芝士巴斯克、馬卡龍、迷你雜錦脆皮泡芙、提拉米蘇大福，自助雪糕機提供新口味咖啡拖肥味軟雪糕，陣客夠豐富。

聖誕節期間，牛気將派發聖誕節得意造型糖果及聖誕頭飾，於12月24-25日期間惠顧級別5之澳洲極上和牛海鮮放題或以上級別套餐，更獲贈期間限定和牛聖誕樹一份（須提前至少24小時訂座）。和牛聖誕樹以和牛片疊砌成聖誕樹造型，勁吸睛!

各大牛気分店
「和洋祭」供應期：即日起至 2025 年 1 月 21 日
網上訂座：https://tastegourmet.co/zh_HK/restaurant/6/Nabe-Urawa
備註：星期五、六、日及公眾假期及前夕 每位另加$10，特別日子加$20。
 