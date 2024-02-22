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飲食
2024-02-22 12:43:00

牛肉食譜│子薑炒封門柳 子薑超鮮嫩又開胃(有片)

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牛肉食譜│子薑炒封門柳 子薑超鮮嫩又開胃（am730製圖）

牛肉食譜│子薑炒封門柳 子薑超鮮嫩又開胃（am730製圖）

【今晚食乜餸】香港天氣悶熱，難免會感到冇胃口！Esther就用當造浸子薑教大家煮一味炒封門柳。封門柳腍滑又好味，只要切啱紋路，不用加調味料醃也能即時炮製，現在去凍肉舖都可以買到。片尾更會教大家揀靚子薑，即睇食譜！

牛肉食譜│子薑炒封門柳材料（am730製圖）

牛肉食譜│子薑炒封門柳材料（am730製圖）

子薑炒封門柳步驟

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子薑炒封門柳 子薑超鮮嫩又開胃 子薑炒封門柳 子薑超鮮嫩又開胃

子薑炒封門柳材料                                  

子薑120克、花雕1湯匙        

紅椒角6片、蒜茸 3粒                        

封門柳160克、乾蔥茸3粒               

埋芡

糖       1/4茶匙、生粉   1/4茶匙、蠔油   1/2茶匙

調味

鹽       1/8茶匙、老抽   少許、麻油   少許

子薑炒封門柳做法

1-5. 蒜頭、乾蔥頭切碎；紅椒去籽，切角。

6-7. 封門柳切片。

8. 白鑊烘乾子薑，放兩滴油烘至乾身，盛起。

9. 蒜茸及乾蔥頭以油鑊爆香，開大火放牛肉爆兜炒至八成熟，下子薑，灒酒。

10. 最後加紅椒角兜勻，埋茨後，加老抽及麻油兜勻即可上碟。

子薑炒封門柳  零失敗貼士

  • 7月份仍是吃子薑的季節，以米醋浸7-10天即可，浸好的子薑酸甜又開胃，最適合夏天用食。
  • 子薑以纖幼狀分枝為佳，最底的根部愈多分枝表示子薑不夠嫩或有渣，所以選擇愈少分枝愈好。
  • 以粗鹽捽子薑表面，不用刨皮，過程中釋出多餘水分。
  • 切牛肉時要逆紋切，像打格子，順紋切則會韌。
  • 埋芡料先於小碗加水混合均勻才加入鑊中。

*鳴謝煤氣烹飪中心借出場地

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