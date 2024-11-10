生日免費！「肉佐」獨家仙台A5和牛壽喜燒放題 任食鮑魚/帆立貝/串燒/和牛舌共138品

放題的最大賣點是可以無限追加評級最高分BMS12的宮城縣產仙台A5霜降黑毛和牛。

銅鑼灣靚裝關東風和牛壽喜燒放題專門店「肉佐」，由京都米芝蓮星級懷石料理大師長本輝彥秘製招牌壽喜燒醬汁。最近午市及晚市的【Level 5】最高質宮崎縣仙台A5和牛放題，都大推優惠兼有升級享受，破天荒無限追加近年人氣的肉佐厚切牛舌檸檬；每2位客人惠顧送原條秋刀魚刺身一份;每4位客人就送原隻龍蝦刺身一份。凡4位客人其中一位生日當天及前後三天內惠顧，一位壽星仔/女免費，來慶生盡興開心！

晚市放題分了五個級別，最平【Level 1】放題90分鐘$228任食美國穀飼牛肩胛、美國安格斯肥牛片、日本特選豚腩和日本櫻姫雞。最高級【Level 5】全新升級版超豪快極上放題，150分鐘任食多達138款菜式及火鍋食材，最大賣點是可以無限追加達到滿分BMS12的宮城縣產仙台A5霜降黑毛和牛，食盡西冷、肉眼、牛𦟌三大部位。BMS是指Beef Marbling Standard，即脂肪紋理及分布基準，達到BMS12評級表示最高級，所以能夠任食如此高質的和牛非常難得，店方也自稱本地只此一家！記者實試肉眼所見，放題奉上的和牛脂肪紋理密度高，細緻均勻，夾起肉質狀態柔軟，入口細嫩肉味帶甜，估計是冰鮮和牛。壽喜燒汁比較濃味，減去油膩。記者試過其他日本和牛放題，大多呈上急凍肉，切片後仍死實，涮火鍋後和牛雖然散發油脂，但感覺死油。

任食燒鵝肝 送拖羅壽司



【Level 5】放題更可任食日本山形縣產藏王牛上肉及赤身肉，肉質帶點自由放牧牛那種自然嚼勁。任食選擇囊括磯煮鮑魚、藍鰭吞拿魚壽司、油甘魚壽司、炙燒和牛壽司、20品壽司、帆立貝刺身、三文魚刺身、季節魚刺身。每位加送即握壽司拼盤一份，包括：大拖羅/中拖羅、赤身、油甘魚、鯛魚、炙燒和牛、三文魚腩壽司，整體壽司飯和材料比想像中高質。火鍋配料又可任食日本帆立貝、廣島蠔、新鮮海蝦等。

全新推出的15款任食串燒大部分自家串製，即叫即燒，高質食材包括鵝肝、燒A5和牛、七味燒油甘魚鮫、幼葱燒藍鰭鮪魚血合串等。甜品一定首選即製日本梳乎厘班戟，自助甜品區提供軟雪糕、爆谷機和棉花糖機讓食客DIY。午市成人$588，晚市成人$688，唔算平，但任食選擇多。如想消費低一些，不妨星期一至五以成人價$238歎60分鐘午市半放題，任食76品，包一份宮崎縣仙台A5和牛西冷及肉眼，11月底前肉品有雙倍增量優惠。