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飲食
2024-02-02 13:22:00

益力多飲品食譜｜提子沙冰、青檸多等5款特調飲品教學 你今日飲咗未？

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益力多飲品食譜｜提子沙冰、青檸多等5款特調飲品教學 你今日飲咗未？

益力多飲品食譜｜提子沙冰、青檸多等5款特調飲品教學 你今日飲咗未？

說起益力多，自然會聯樓起「你今日飲咗未？」的廣告詞，屬不少人的集體回憶之一。而益力多除了直接飲用外，其實還可以製成多款特色飲品，以下就有5款益力多特調飲品教學，夏天甚至冬天也不妨試一下吧！

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益力多飲品食譜｜提子多多沙冰

不少手搖飲品連鎖店都有推出提子多多的配搭，但是較少會將其製成沙冰。而這款飲品更會直接加入提子果肉，增加口感，喜歡提子的話就嘗試製作吧！

提子多多沙冰材料：益力多 1瓶／提子 15粒／綠茶150mL／蜜糖 20mL／冰 半杯

提子多多沙冰做法：
1.提子洗淨後去皮去核，取5粒放到杯子裡搗碎。
2.將冰、綠茶、蜜糖和剩下的提子放入攪拌機裡打成冰沙。
3.將提子冰沙倒進杯裡，倒入益力多即可。

益力多飲品食譜｜口感豐富的提子多多沙冰。 益力多飲品食譜｜之前台南的紅太陽茶飲推出了以益力多為主題的特飲。

益力多飲品食譜｜益力多西瓜汁

最近天氣炎熱，最適合吃消暑解渴的西瓜，把西瓜打成西瓜汁喝，亦是一個不錯的選擇，因此不妨將香甜的西瓜配上微酸的益力多製成益力多西瓜汁吧！記得西瓜冰球要預先製作，用剩下的西瓜冰球還可以在之後使用。

益力多西瓜汁材料：西瓜 200g／益力多 1-2瓶／綠茶 1​50mL／冰 適量

益力多西瓜汁做法：
1.西瓜盡量挑出西瓜核，然後切成小塊，一半榨成西瓜汁，另一半先冷藏備用。
2.西瓜汁倒入冰塊模具中，冷凍5小時以上，製作成西瓜冰球。
3.西瓜冰球製作好後，將剩下的西瓜倒進杯子，用匙羹壓碎。
4.依次在杯中放入半杯冰和2個西瓜冰球，再倒入益力多和綠茶即可。

夏天少不了西瓜。

夏天少不了西瓜。

益力多飲品食譜｜士多啤梨梳打多多

士多啤梨屬不少人都喜歡吃的水果，用來製作飲品就最適合不過。而將士多啤梨果肉加入爽口的梳打水，最後再加上畫龍點睛的益力多，不但能夠中和益力多的甜味，更令一杯普通的士多啤梨梳打變得特別。

士多啤梨梳打多多材料：士多啤梨 6粒／綠茶 30mL／益力多 1瓶／柚子蜜 20ml／冰 半杯／梳打水 100mL

士多啤梨梳打多多做法：
1.將士多啤梨、柚子蜜和綠茶放入攪拌機中打成果汁。
2.果汁倒入杯中，再加入冰和梳打水。
3.最後加滿益力多，輕輕攪拌即可。

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士多啤梨和梳打水特別合襯。

士多啤梨和梳打水特別合襯。

益力多飲品食譜｜青檸多

吃泰國菜的時候，不少人都喜歡點青檸梳打，但只有梳打水的話，青檸梳打的味道有些微苦澀，而加入益力多後，便可以立刻中和其苦澀和酸味。而且製作方法十分簡單，不需要任何工具都可做到，夏天的時候不妨來一杯吧！

青檸多材料：青檸 1.5顆／益力多 1瓶／梳打水 100mL／冰 適量／百里香 適量

青檸多做法：
1.青檸1顆擠汁，另外半顆切片備用。
2.冰放入杯中，再在杯側加入青檸片。
3.加入益力多和青檸汁，再倒入梳打水攪拌。
4.在上方加入百里香裝飾即可。

青檸汁能中和益力多的甜味。

青檸汁能中和益力多的甜味。

益力多飲品食譜｜益力多Mojito

Mojito屬一款以充滿薄荷香味而受歡迎的雞尾酒，而益力多Mojito就以雪碧代替酒精，再加入益力多製成，變成一款無酒精卻特別有風味的特調飲品，與Mojito一樣充滿薄荷香。如果平日就喜歡喝Mojito，不如嘗試製作這款在小朋友也可喝的益力多Mojito吧！

益力多Mojito材料：檸檬 半個／薄荷 8片／益力多 半瓶／雪碧200mL／冰 適量

益力多Mojito做法：
1.薄荷葉拍開，讓它釋放香氣。
2.檸檬洗淨切片備用。
3.杯中放入薄荷、檸檬和冰。
4.倒入半瓶益力多，加滿雪碧即可。

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紅太陽也有推出過類似的飲品。

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沒有酒精的Mojito。

沒有酒精的Mojito。

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