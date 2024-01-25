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飲食
2024-01-25 13:40:00

秋冬燉湯食譜｜花旗參燉烏雞改善手腳冰冷 腸胃不適宜飲猴頭菇燉瘦肉等湯水

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秋冬燉湯食譜｜花旗參燉烏雞改善手腳冰冷 腸胃不適人士宜飲猴頭菇燉瘦肉等5款湯水（am730製圖）

秋冬燉湯食譜｜花旗參燉烏雞改善手腳冰冷 腸胃不適人士宜飲猴頭菇燉瘦肉等5款湯水（am730製圖）

香港的秋冬季忽冷忽熱，經常會因溫差或天氣乾燥而感到不適，因此需要在日常多進補來幫助強健體魄，而香港人便特別愛以燉湯來養生。以下就為大家整理了5款營養燉湯的秋冬燉湯食譜教學，包括花旗參燉烏雞及腸胃不適人士宜飲猴頭菇燉瘦肉等，大部份都只需將材料洗淨放入燉盅燉煮即可！

燉湯食譜｜南北杏菜乾燉豬肺湯

正所謂以形補形，而燉豬肺就有止咳潤肺的功效，再加上含有清肺化痰功效的南北杏，便可以有效緩解肺部的不適，抑制咳嗽不止的問題，特別適合因乾燥已經常在睡前咳嗽的人士飲用。

南北杏菜乾燉豬肺湯材料：玉竹5g／豬肺100g／菜乾1棵

無花果3粒／瘦肉80g／南北杏各3粒

桂圓3粒／蜜棗半粒

南北杏菜乾燉豬肺湯做法：

1.豬肺用叉子扎出孔，將其氣管對着水龍頭灌水沖洗至水清。

2.瘦肉焯水備用，有需要可加入薑和蔥一起灼水以去除異味 。

3.菜乾提前浸軟後洗淨剪短備用。

4.全部食材放入燉盅後加水，隔水燉2小時即可。 

廣東人喜歡以燉湯來幫助身體進補。(Instagram@chiaoda2223322) 菜乾和豬肺屬於常見的燉湯配搭，有效止咳潤肺。(Instagram@carlinalam_) 處理豬肺的時候需要清潔得特別乾淨。(Instagram@homing_me)

燉湯食譜｜花旗參燉烏雞湯

秋冬季經常會有手腳冰冷的問題，因此需要補氣補血才有效改善相關症狀，而花旗參燉烏雞湯就有具有溫補作用的紅棗、桂圓、枸杞及烏雞，有效幫助補血益氣，暖身健體，同時有改善睡眠質素的作用，適合冬天飲用。

花旗參燉烏雞湯材料：花旗參3g／紅棗2粒／玉竹5-6片 

烏雞130g／桂圓3-4粒

黃芪4-5片／枸杞5g

花旗參燉烏雞湯做法：

1.烏雞洗淨後去掉雞皮，然後放入清水浸泡去油。 2.將除了枸杞外的其他食材放入燉盅，加滿水後隔水燉2小時。

3.最後15分鐘放入枸杞繼續燉煮即可。

花旗參燉烏雞湯可以改善手腳冰冷問題。(Instagram@pandasbrunch) 花旗參同時具有健脾潤肺、生津止渴的作用，對秋冬乾燥特別有效。(Instagram@dongfunghk) 如果不想麻煩的話，烏雞可以選擇不用去皮。(Instagram@pig_sss_____s)

燉湯食譜｜猴頭菇燉瘦肉湯

不少人在秋冬季都特別喜歡吃火鍋、雞煲或燒烤等重口味食物，因而經常會有消化不良、屙嘔肚痛等問題。而猴頭菇燉瘦肉湯就有健脾養胃的作用，特別適合經常腸胃不適的人士，通過湯水來改善脾胃狀況。

猴頭菇燉瘦肉湯材料：猴頭菇1個／黨蔘適量 

瘦肉100g／薑片3-4片 

黃芪6片／山藥片8-10片／枸杞 適量

猴頭菇燉瘦肉湯做法：

1.猴頭菇提前浸泡，中途需揸乾水份再繼續浸泡多 次，然後撕成小塊備用。

2.瘦肉焯水備用，有需要可加入薑和蔥一起灼水以去除異味 。

3.將除了枸杞外的其他食材放入燉盅，加滿水後隔水燉2小時。

4.最後15分鐘放入枸杞繼續燉煮即可。

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猴頭菇燉瘦肉湯有效舒緩腸胃不適。(Instagram@keikowinnie) 不想理會火勢的話，可以直接使用具有時間功能的燉煮鍋。(Instagram@rasonic.hk) 煲煮燉湯時，枸杞應在最後15分鐘才放入。(Instagram@tracy_ip)

燉湯食譜｜橄欖石斛燉鮑魚湯

秋冬天氣乾燥，經常會有喉嚨不適的問題，而橄欖石斛燉鮑魚湯就有利咽潤喉的作用，有效舒緩喉嚨不適，針對喉嚨痛、喉嚨痕癢或咳嗽痰多等問題特別有幫助。

橄欖石斛燉鮑魚湯材料：青橄欖4-5粒／ 石斛4粒

麥冬8-10粒／瘦肉80g 

鮑魚2隻／無花果3-4粒／陳皮 1塊

橄欖石斛燉鮑魚湯做法：

1.鮑魚去殼洗刷乾淨，挑走鮑魚的內臟。

2.青橄欖對半切開備用。

3.瘦肉焯水備用，有需要可加入薑和蔥一起灼水以去除異味 。

4.全部食材放入燉盅後加水，隔水燉2小時即可。 

橄欖石斛燉鮑魚湯具有生津潤肺、滋陰養胃的作用。(Instagram@putienhk) 使用新鮮鮑魚燉湯比乾鮑效果更佳。((Instagram@chuncome_across) 不想使用瘦肉的話，亦可以用雞肉代替。(Instagram@sasa_foodie)

燉湯食譜｜天麻燉豬腦湯

秋冬季經常會因突然吹風而受寒，即使穿着足夠的衣服，頭部亦有機會因保護不足而頭痛，天麻燉豬腦湯不但有效幫助祛頭風，還有安神補腦的作用，可以舒緩因吹風而引致的頭痛不適，不過需要注意豬腦的脂肪含量較高，血脂較高的人士不能食用。

天麻燉豬腦湯材料：天麻3片／豬腦1個

川弓5g／白芷5g

瘦肉50g／枸杞 適量

天麻燉豬腦湯做法 : 

1.用牙籤剔走豬腦表面筋膜後洗淨備用。

2.瘦肉焯水備用，有需要可加入薑和蔥一起灼水以去除異味 。

3.將除了枸杞外的其他食材放入燉盅，加滿水後隔水燉2小時。

4.最後15分鐘放入枸杞繼續燉煮即可。

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天麻燉豬腦具有安神補腦的作用。(Instagram@pakt0) 吹風後特別容易頭痛，需要祛頭風才可以改善症狀。 可以按照所需功效配搭食材再製作燉湯。(Instagram@w.j.cooking)
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