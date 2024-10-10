米芝蓮星級名廚餐廳Amelia $158任食珍寶北海道仙鳳趾生蠔 $238任食炭烤珍寶阿拉斯加皇帝蟹腳+龍蝦尾

米芝蓮二星名廚（西班牙及香港）Paulo Airaudo在香港的首間餐廳Amelia Hong Kong，自推出結合尊貴食材、米芝蓮級廚藝與無限追加元素的「無限豪華盛宴菜單」以來，掀起追捧熱潮，一位難求。今個秋冬季再下一城，特推升級版「無限豪華盛宴菜單」，有3項任食價錢級別，惠顧菜單再可以震撼價$158起追加任食珍寶北海道仙鳳趾生蠔 、炭烤珍寶阿拉斯加皇帝蟹腳及美國龍蝦尾，非常超值。
任食A5和牛＋鮑魚＋北海道帆立貝
「無限豪華盛宴菜單」最抵是Basic基本餐目（每位$498），可在2小時內無限追加享用由Chef Paulo設計的14款高質前菜、5款主菜及2款甜品，包括大廚招牌手打A4和牛漢堡扒、美國安格斯牛扒、伊比利橡果黑毛豬、白酒煮蜆、烤時令魚及意大利雪糕等。
Premium特級餐目（每位$598），除了可以無限追加品Basic基本餐目內所有菜式，更可品嚐多5款精緻高質主菜，包括A4宮崎和牛肩扒、A4宮崎和牛小排、西班牙烤乳豬、炭烤珍寶虎蝦、北海道野生帆立貝、香煎鵝肝配黑醋汁，還有全新登場、新鮮製作的開心果意大利雪糕，以及咖啡味濃郁的Big Scoop Tiramisu，菜單亦已包括免費無限暢飲無酒精飲品。
最高級別的Prime專尚餐目（每位$698），客人除了無限追加Basic及Premium菜單內所有菜式，主菜可品嚐多三款極品主菜，包括A5鹿兒島/仙台和牛西冷、A5鹿兒島/仙台和牛柳，以及炭烤四頭野生鮑魚、招牌炭燒西班牙八爪魚、蘇格蘭蟶子或野生北寄貝，還有米芝蓮星級大廚秘方招牌巴斯克焦香芝士蛋糕，首次獨家登場。
任食皇帝蟹腳＋龍蝦尾＋生蠔
客人只要惠顧Premium特級餐目及Prime專尚餐目，每位只需另加$158就可升級無限添加北海道仙鳳趾生蠔。在高級omakase菜單中常見的仙鳳趾蠔，生長於北海道潔淨的海域，以其鮮美的肉質和獨特的風味而聞名。蠔身的體積比一般生蠔大隻及飽滿，帶有自然的海洋甘甜。今次難得有機會任食，生蠔迷一定要bookmark！（備註：任食生蠔品種及價錢會按季節及供應而有所變更，詳情請留意餐廳IG更新) 。
無論客人惠顧任何Basic基本餐目、Premium特級餐目或Prime專尚餐目，每位另加$238就可升級無限添加炭烤阿拉斯加皇帝蟹腳及炭烤龍蝦尾；每位另加$328則無限添加炭烤阿拉斯加皇帝蟹腳、炭烤龍蝦尾及北海道仙鳳趾生蠔，食勻三款特選海鮮。餐廳挑選未經加工的優質珍寶size皇帝蟹腳，再配上由西班牙引進的頂級 Josper炭火烤爐，採用優質木炭明火烤香，將皇帝蟹肉的鮮嫩肉質和鮮味鎖住，使蟹肉吸收煙燻香氣，又保留了皇帝蟹的原始風味。美國緬因州盛產龍蝦，龍蝦帶有獨特的鮮甜風味和彈性肉質，炭烤後鎖著肉汁，龍蝦肉保持爽彈。大家享受到尊貴的米芝蓮級任食體驗，別錯過機會啦！
Amelia Hong Kong
地址: 尖沙咀海港城海運大廈地下OTG63舖
預約訂座: (852) 3705 1983 / [email protected]
網上訂座
秋冬季升級版「2小時無限豪華盛宴菜單」
供應時段：
星期一至日晚市5:30pm-10pm(截單時間: 9:30pm)
星期六、日及公眾假期午市12pm-3pm(截單時間2:45pm)
另設加一服務費