米芝蓮星級名廚餐廳Amelia $158任食珍寶北海道仙鳳趾生蠔 $238任食炭烤珍寶阿拉斯加皇帝蟹腳+龍蝦尾

米芝蓮二星名廚（西班牙及香港）Paulo Airaudo在香港的首間餐廳Amelia Hong Kong，自推出結合尊貴食材、米芝蓮級廚藝與無限追加元素的「無限豪華盛宴菜單」以來，掀起追捧熱潮，一位難求。今個秋冬季再下一城，特推升級版「無限豪華盛宴菜單」，有3項任食價錢級別，惠顧菜單再可以震撼價$158起追加任食珍寶北海道仙鳳趾生蠔 、炭烤珍寶阿拉斯加皇帝蟹腳及美國龍蝦尾，非常超值。

任食A5和牛＋鮑魚＋北海道帆立貝



「無限豪華盛宴菜單」最抵是Basic基本餐目（每位$498），可在2小時內無限追加享用由Chef Paulo設計的14款高質前菜、5款主菜及2款甜品，包括大廚招牌手打A4和牛漢堡扒、美國安格斯牛扒、伊比利橡果黑毛豬、白酒煮蜆、烤時令魚及意大利雪糕等。

Premium特級餐目（每位$598），除了可以無限追加品Basic基本餐目內所有菜式，更可品嚐多5款精緻高質主菜，包括A4宮崎和牛肩扒、A4宮崎和牛小排、西班牙烤乳豬、炭烤珍寶虎蝦、北海道野生帆立貝、香煎鵝肝配黑醋汁，還有全新登場、新鮮製作的開心果意大利雪糕，以及咖啡味濃郁的Big Scoop Tiramisu，菜單亦已包括免費無限暢飲無酒精飲品。

最高級別的Prime專尚餐目（每位$698），客人除了無限追加Basic及Premium菜單內所有菜式，主菜可品嚐多三款極品主菜，包括A5鹿兒島/仙台和牛西冷、A5鹿兒島/仙台和牛柳，以及炭烤四頭野生鮑魚、招牌炭燒西班牙八爪魚、蘇格蘭蟶子或野生北寄貝，還有米芝蓮星級大廚秘方招牌巴斯克焦香芝士蛋糕，首次獨家登場。

