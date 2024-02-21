網上熱話｜英國中菜外賣盛惠100鎊 嚇人賣相曝光 網民：睇到想嘔

近年不少人決定離港移居海外，雖然離開香港後有機會獲得更大的居住環境，但有時都會想念香港不同的美食。甚少聽到有外國人喜歡吃中餐，原來全因他們印象中的中菜原來與我們心目中的不盡相同。早前，有網民就在網上分享一餐中菜外賣，片中可見她叫了幾個餸，最後埋單盛惠100鎊（約港幣984元），不過價錢都是其次，最令網民震驚的是片中所謂「中菜」的賣相全部極度嚇人，更有人直言「睇到都唔開胃」。

網上流傳英國叫中菜外賣 埋單竟盛惠100鎊 移居海外後思鄉，最能緩解思鄉情懷的非食家鄉食品莫屬，不過要找到合符口味的菜式亦不是易事。早前，一位網民就在社交平台上以「100鎊食中菜外賣」為題發文，片中可見事主叫了不下10盒中菜外賣，而埋單就盛惠100鎊（約港幣984元）。

驚人賣相曝光 叉燒猶如被淋紅油 雖然事主叫了很多餸，加上以中菜價錢說收費未算太過分，惟食物的賣相卻令眾人極震驚。從事主的影片中，可見她叫了叉燒炒飯、炒麵、咕嚕肉等食物，咕嚕肉的賣相十分通紅，深紅色又濃稠的醬汁令人看不到食物原貌，而最恐怖的是在一些疑似是叉燒的肉上淋上猶如紅油的醬汁，與香港人心目中的中菜完全不同。