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飲食
2024-12-04 13:00:00

置地文華東方酒店LMO FRESHLY BAKED進駐中環BASEHALL 首推鹹酥餡餅+沙律碗

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置地文華東方酒店LMO FRESHLY BAKED進駐中環BASEHALL 首推鹹酥餡餅+沙律碗

置地文華東方酒店LMO FRESHLY BAKED進駐中環BASEHALL 首推鹹酥餡餅+沙律碗

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香港置地文華東方酒店的全新LMO Freshly Baked，已進駐中環餐飲熱點BASEHALL，酒店廚藝總監Richard Ekkebus為新店特推一系列「SAVOURY & SWEET EDITION」，包括全新鹹酥餡餅及健怡沙律碗，方便忙碌上班一族外帶優質元氣美食。

LMO Freshly Baked 「Savoury & Sweet Edition」位於中環怡和大廈LG層 有齊鹹酥餡餅及招牌甜點巴斯克焦香芝士蛋糕，滿足客人多心的慾望。 香港置地文華東方酒店廚藝總監Richard Ekkebus為大家帶來鹹酥甜點之選。

鹹酥甜點窩心滋味

今次LMO Freshly Baked由名廚Richard Ekkebus打造「Savoury & Sweet Edition」餐飲概念，不單止供應酒店行政糕餅主廚 Carles Codina 的招牌烘焙甜點如朱古力Brookie曲奇、法式杏仁小蛋糕、巴斯克焦香芝士蛋糕系列，更新推十款單品鹹酥餡餅及沙律碗，讓客人在酒店外亦能隨時享受到滋味窩心的精緻簡餐。特式鹹酥餡餅有結合經典英式餡餅與亞洲風味的泰式青咖哩雞肉批、創新食譜的叉燒香菇批及紅酒燉牛肉批等，由$68起。一系列新鮮沙律有蔬菜沙律配烤南瓜籽醬、清爽解膩的香辣番茄西瓜粒沙律，又有素食之選植物蛋白沙律。新店亦設有套餐，配飲品只需$80起至$138，就能細味酒店星級名廚食譜。

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鹹酥餡餅推介泰式青咖哩雞肉批、叉燒香菇批及紅酒燉牛肉批，由$68起至$78。 新鮮沙律精選蔬菜沙律配烤南瓜籽醬、香辣番茄西瓜粒沙律及植物蛋白沙律。(各$88)

LMO Freshly Baked 「Savoury & Sweet Edition」
地址：中環康樂廣場1號怡和大廈LG樓10-11舖
營業時間：星期一至六早上11時至晚上8時
 

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