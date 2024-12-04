置地文華東方酒店LMO FRESHLY BAKED進駐中環BASEHALL 首推鹹酥餡餅+沙律碗

鹹酥甜點窩心滋味

今次LMO Freshly Baked由名廚Richard Ekkebus打造「Savoury & Sweet Edition」餐飲概念，不單止供應酒店行政糕餅主廚 Carles Codina 的招牌烘焙甜點如朱古力Brookie曲奇、法式杏仁小蛋糕、巴斯克焦香芝士蛋糕系列，更新推十款單品鹹酥餡餅及沙律碗，讓客人在酒店外亦能隨時享受到滋味窩心的精緻簡餐。特式鹹酥餡餅有結合經典英式餡餅與亞洲風味的泰式青咖哩雞肉批、創新食譜的叉燒香菇批及紅酒燉牛肉批等，由$68起。一系列新鮮沙律有蔬菜沙律配烤南瓜籽醬、清爽解膩的香辣番茄西瓜粒沙律，又有素食之選植物蛋白沙律。新店亦設有套餐，配飲品只需$80起至$138，就能細味酒店星級名廚食譜。