阿根廷球王美斯(Lionel Messi)事隔10年再次訪港友賽，隨美職球隊國際邁阿密（Inter Miami）與港超聯選手隊(港聯)較量。球隊今日（2日）下午坐私人飛機抵達香港，包括美斯在內的國際邁亞密職球員，從沙特阿拉伯乘坐私人飛機，在下午抵達香港國際機場。機管局在停機坪為球隊進行接待儀式，期間見到美斯手持着瑪黛茶杯及暖水壺落機。就算是不算細心的球迷也一定能夠發現，美斯日常生活中經常杯不離手，但他杯中的不是酒而是瑪黛茶。這名阿根廷球星日常起居、出行和消遣都會瑪黛茶不離手，甚至曾被拍到於夜總會消遣亦是飲瑪黛茶。不過，到底什麼是瑪黛茶?
瑪黛茶有助調理身體
瑪黛茶是一種傳統的南美洲草本茶，由巴拉圭冬青的乾燥葉子浸泡製成，主要流行於阿根廷、烏拉圭、巴拉圭和巴西等國家，並逐漸擴散到全球。
瑪黛茶功效:
- 增強體力與提升精神：瑪黛茶含有適量的咖啡因，能夠提升精神和增加體力，但相比咖啡來說，其刺激效果更為溫和，不易造成咖啡因的副作用，如心悸或失眠。
- 促進消化：瑪黛茶具有幫助消化、舒緩胃部不適的作用，對於促進腸胃健康十分有益。
- 抗氧化與增強免疫系統：瑪黛茶富含抗氧化物質，如維生素C、維生素E和多酚等，這些成分有助於抵抗自由基的損害，增強身體的免疫力。
- 心血管健康：瑪黛茶含綠原酸(Chlorogenic acids)成份，有助降低壞膽固醇，保護心血管系統的健康。
- 減重與控制體重：瑪黛茶中的綠原酸可以幫助提升新陳代謝率，有利於體重控制和減肥。
總括來說，一些心血管病病患飲用瑪黛茶可以舒緩病情，而運動員則可飲用瑪黛茶以調理身體，排走體內的毒。難怪美斯那麼愛喝瑪黛茶。
家庭聚會、國家隊活動、夜蒲期間飲瑪黛茶
除此之外，他亦多次於家庭聚會、阿根廷國家隊活動、甚至夜蒲期間被拍得飲瑪黛茶照片。
2019年，美斯在社交媒體上分享了他與隊友一起享用瑪黛茶的照片，展現了這種茶在他生活中的重要地位，亦透露出許多阿根廷國家隊的球員也是瑪黛茶的忠實愛好者
甚至在2022年卡塔爾世界盃，美斯率領阿根廷於決賽擊敗法國，拿下職業生涯唯一未贏過的世界盃，美斯的慶祝活動亦離不開瑪黛茶。
瑪黛茶薯片代言人
而美斯歎瑪黛茶的嗜好在球壇已幾乎無人不知，有商家看準商機推出瑪黛茶味薯片，並邀請美斯充當代言人，拍攝了一攝瑪黛茶薯片廣告。綠色的包裝袋上印著美斯的半身照，再加上瑪黛茶葉、茶杯和飲管，美斯表示：「大家認為瑪黛茶口味的薯片創意怎麼樣？我認為沒有薯片可以比這個更好。」
然而，雖然瑪黛茶的健康效益受到讚譽，過量飲用仍可能導致一些副作用，如胃灼熱、失眠、焦慮等。因此，適量飲用並在事前諮詢醫生是非常重要的。