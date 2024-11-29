美獅風味搖滾美食節11月30日開鑼 謝霆鋒團隊+美高梅星廚團隊炮製超過20款創意料理

美高梅聯乘「鋒味」將於11月30日及12月1日，第三度舉辦「美獅鋒味搖滾美食節 2024」，由Chef Nic謝霆鋒率領「鋒廚」團隊，跟美高梅的星級大廚攜手製作超過20款創意料理，亦特別引入兩家東南亞人氣食店KEK瓊榮記及After You，一連兩日駐場。5小時的狂歡戶外搖滾音樂美食節，睇歌手表演，又難得食盡星級美食，即刻去澳門玩一轉！



美高梅星級主廚團隊，包括「盛焰」餐廳主廚 Tiago Filipe Coelho Reis、「雅吉」餐廳主廚潘思薈、「淳」餐廳的美獅美高梅中菜行政總廚譚炎燦、蟬聯《黑珍珠餐廳指南》一鑽殊榮「金殿堂」餐廳的澳門美高梅中菜行政總廚徐偉豪等聯手，施展高超烹飪技巧，融合環球美食。 「鋒廚」團隊由Chef Nic謝霆鋒率領，6位主將有「鋒味」廚藝大賽新銳女主廚總冠軍高丹藝及四強人氣大廚楊北川、曾被英國《Restaurant》提名「十大最具創新力」的著名廚師溫有成、主張天然健康餐飲理念的西廚狄倩伊、擅長法式和風創意甜品的龍玥心 (Amanda S.)，以及近年在香港飲食界備受矚目的女廚師陳曉樺。



今次引入了新加坡海鮮名店瓊榮記海鮮及泰國超人氣甜品品牌 After You。瓊榮記招牌名菜「瓊榮記海鮮辣椒炒蟹」曾登上 Netflix 紀錄片《世界小吃：亞洲》；After You招牌名物「冰麵包」泰國年銷 120 萬盒，兩者首度在澳門亮相，實在不容錯過！



美獅鋒味搖滾美食節

地點：澳門路氹體育館大馬路美獅美高梅一樓平台

歌手現場表演日期：

11月30日（星期六）

演出歌手：謝霆鋒、鄭秀妍、周殷廷、魏浚笙、JACE 陳凱詠、雲浩影、VIVA

12月1日（星期日）

演出歌手：謝霆鋒、SCRUBB、Tyson Yoshi、李幸倪、雲浩影、VIVA 票價：1日票

VIP 搖滾區1：澳門幣 2,188 (包含澳門幣300餐飲消費額)

VIP 搖滾區2：澳門幣 1,988 (包含澳門幣300元餐飲消費額)

搖滾區：澳門幣888

2日票

搖滾區：澳門幣 1,500

購票熱線：(853) 8802 3833

售票處開放時間：上午10時至晚上7時

網上購票：https://www.tickets.mgm.mo 美高梅官方網頁：https://www.mgm.mo/zhhant/cotai/entertainment/gastronomusicfest2024

