老字號百樂潮州酒樓重臨銅鑼灣希慎道舊址 嫡系後人傳承三代重現經典名菜

57年潮菜老字號百樂潮州酒樓，其銅鑼灣希慎道總店自今年9月光榮結業後，一眾熟客一直關注下落。官方今日正式發布新消息，現由貝氏家族大房嫡系第三代後人接棒，於今日12月16日以「百樂潮州酒樓（大少店）」之名，重返銅鑼灣原址，重整旗鼓繼續傳承家業。
必食四寶片皮雞
百樂潮州由貝世雄先生於1967年創立，其後由長子貝進權先生（人稱「大少」）傳承發揚。現在希慎道總店由大少的子女傳承經典名菜，亦注入創新元素，以現代烹飪技藝重現傳統風味。重點推介滷水崩沙腩，延續百樂潮州的滷水工藝，新店精選牛腩中的極品部位崩沙腩，以獨家滷汁慢火烹製，崩沙腩肉質軟腍，滲透濃郁滷水香。手工菜有進化版的四寶片皮雞，先如一般脆皮炸子雞澆油做出脆皮，趁熱再將整隻雞片皮、拆骨、起肉，將雞肉切絲，拌上西杏、花生、提子、藍莓乾、腰果、合桃等，最後鋪上片好的脆雞皮，比一般脆皮炸子雞層次更豐富。八寶豬肚延續大少創新精神的代表作，以栗子、鮑魚、海參、瑤柱、冬菇、瑕米、白果、蓮子等八款珍貴食材釀入新鮮豬肚，經長時間慢火燜煮，融合所有食材的天然風味。甜品芋泥炸雪糕為紀念大少而創的，昔日大少必定會點炸雪糕逗兒女們開心，滿載第三代嫡系負責人兒時回憶，也象徵著他們與大少的連結。
現時百樂潮州酒樓不同分店由家族不同後人管理。銅鑼灣希慎道總店及旺角Moko店由貝氏家族大少的子女貝祖貽Joey、貝祖銘Jerry、貝樂雯Joanne及丈夫姚嘉浩Jeremy掌舵。至於百樂潮州酒樓銅鑼灣時代廣場店、尖沙咀圓方店、中環百樂潮州私房菜，則由創辦人貝世雄先生三子的子女貝樂欣（Alexa Bui）及貝祖榮（Jonny Bui）管理及營運，並由效力集團20年的名廚許美德師傅擔任行政總廚。
百樂潮州酒樓（大少店）總店
地址：銅鑼灣希慎道23-25號地舖
電話：2576 8886
營業時間：星期一至日上午11時至晚上11時（最後點餐時間為晚上10時）