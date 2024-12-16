老字號百樂潮州酒樓重臨銅鑼灣希慎道舊址 嫡系後人傳承三代重現經典名菜

必食四寶片皮雞

百樂潮州由貝世雄先生於1967年創立，其後由長子貝進權先生（人稱「大少」）傳承發揚。現在希慎道總店由大少的子女傳承經典名菜，亦注入創新元素，以現代烹飪技藝重現傳統風味。重點推介滷水崩沙腩，延續百樂潮州的滷水工藝，新店精選牛腩中的極品部位崩沙腩，以獨家滷汁慢火烹製，崩沙腩肉質軟腍，滲透濃郁滷水香。手工菜有進化版的四寶片皮雞，先如一般脆皮炸子雞澆油做出脆皮，趁熱再將整隻雞片皮、拆骨、起肉，將雞肉切絲，拌上西杏、花生、提子、藍莓乾、腰果、合桃等，最後鋪上片好的脆雞皮，比一般脆皮炸子雞層次更豐富。八寶豬肚延續大少創新精神的代表作，以栗子、鮑魚、海參、瑤柱、冬菇、瑕米、白果、蓮子等八款珍貴食材釀入新鮮豬肚，經長時間慢火燜煮，融合所有食材的天然風味。甜品芋泥炸雪糕為紀念大少而創的，昔日大少必定會點炸雪糕逗兒女們開心，滿載第三代嫡系負責人兒時回憶，也象徵著他們與大少的連結。

