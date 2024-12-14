聖誕節2024｜聖誕派對外賣合集 韓式炸雞/極上壽司盛/威靈頓三文魚/火雞芝士薄餅

聖誕就快到，已經約好一班朋友在家開派對，外賣聖誕美食就最啱！為大家精選日式、韓式及西式不同國家菜系豐富party set，梗有一款適合大家！

聖誕節2024｜Seoul Recipe 韓式炸雞到會

喜歡韓系美食的朋友一定想選擇韓式到會，由韓國人創立、經營網店及餐廳並自設中央廚房的Seoul Recipe，派對套餐提供4至6人餐及10-12人餐。兩款份量均包括烤醬醃牛排骨、原隻烤雞、韓式炸雞配醃蘿蔔、韓式海藻煎餅及泡菜煎餅拉盤、韓式炒粉絲、拔絲番薯條、羽衣甘藍水牛芝士水果沙律、莎樂美腸芝士串、涼拌泡菜；飲品有韓國水果茶。4至6人餐的甜品為無麩質巴斯克芝士蛋糕，10-12人餐的甜品有無麩質奶油瑞士卷，再有紫菜包飯配招牌午餐肉及豆乾牛蒡、腸仔年糕串、無麩質奶油瑞士卷及鮮榨蘋果汁。

Seoul Recipe

WhatsApp：9383 6989 (9am-6pm)

網購：https://seoulrecipe.com/

訂購日期：由即日起至2025年1月6日，送貨日期至1月7日晚上7時前。需於一天前訂購，截單時間每日下午4時。

備註：提供免費送貨服務，個別地區及非指定送貨時間需另外付費。（詳情請參閱網址）