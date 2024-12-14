聖誕節2024｜聖誕派對外賣合集 韓式炸雞/極上壽司盛/威靈頓三文魚/火雞芝士薄餅

聖誕就快到，已經約好一班朋友在家開派對，外賣聖誕美食就最啱！為大家精選日式、韓式及西式不同國家菜系豐富party set，梗有一款適合大家！
聖誕節2024｜Seoul Recipe 韓式炸雞到會
喜歡韓系美食的朋友一定想選擇韓式到會，由韓國人創立、經營網店及餐廳並自設中央廚房的Seoul Recipe，派對套餐提供4至6人餐及10-12人餐。兩款份量均包括烤醬醃牛排骨、原隻烤雞、韓式炸雞配醃蘿蔔、韓式海藻煎餅及泡菜煎餅拉盤、韓式炒粉絲、拔絲番薯條、羽衣甘藍水牛芝士水果沙律、莎樂美腸芝士串、涼拌泡菜；飲品有韓國水果茶。4至6人餐的甜品為無麩質巴斯克芝士蛋糕，10-12人餐的甜品有無麩質奶油瑞士卷，再有紫菜包飯配招牌午餐肉及豆乾牛蒡、腸仔年糕串、無麩質奶油瑞士卷及鮮榨蘋果汁。
Seoul Recipe
WhatsApp：9383 6989 (9am-6pm)
網購：https://seoulrecipe.com/
訂購日期：由即日起至2025年1月6日，送貨日期至1月7日晚上7時前。需於一天前訂購，截單時間每日下午4時。
備註：提供免費送貨服務，個別地區及非指定送貨時間需另外付費。（詳情請參閱網址）
聖誕節2024｜千両極上壽司刺身派對盛
今個聖誕，千両預備了兩款全新豪華聖誕派對盛宴:極上聖誕派對盛（5至6位享用）及特上聖誕派對盛（3至4位享用）。前者包括極上壽司、炙燒壽司及極上刺身聖誕盛，各有齊大吞拿魚腩、珍寶帶子、珍寶赤海蝦等；刺身更有熟鱈場蟹、海膽、三文魚腩。兩款派對盛均附上海鮮刺身沙律配柑橘沙律汁、日本直送特濃醬糜芝士蛋糕及鶴梅完熟梅酒。如果派對多人，不妨追加原條直送魚鮮刺身盛及極上鱈場蟹聖誕盛，鱈場蟹先蒸煮，後以急速低溫冷凍，鎖住鮮甜肉汁，配特調蟹醋頗開胃。
千両
客戶服務熱線：2101 1789
預訂網頁：https://order.sen-ryo.com.hk/
備註:千両外賣自取聖誕盛於全線17間分店限定發售，由即日起至12月15日接受優先預訂及繳付全費，千両會員有75折優惠，Mastercard®持卡人有8折優惠，一般客戶有9折優惠；由12月16日起至2025年1月1日期間預訂並繳付全費，千両會員有8折優惠，Mastercard®持卡人有85折優惠。由即日起至2025年1月1日期間到分店取貨。
聖誕節2024｜DOUGH BROS火雞芝士薄餅+爆漿冬甩
人氣手工酸種薄餅及爆漿冬甩專門店DOUGH BROS，趁聖誕特推3款聖誕新品：聖誕佳餚薄餅，用上火雞腿片及煙肉香腸作鹹香餡料，加上香濃的水牛芝士及布里芝士，並以新鮮烤迷迭香增添香草幽香，外皮酥脆重麥香。Baileys牛奶巧克力爆漿冬甩，巧克力濃厚，絲滑細膩。聖誕煙香腸卷，煙肉經過慢火燻烤，甘香酥脆，煙燻味濃烈，香腸餡重肉香。餐牌套餐亦有2至4人份量及4至6人份量，包括自選薄餅、冬甩、前菜、飲品，由$398起至$648。三款全新聖誕美食由即日起至12月31日在全線分店有售。由於所有食品新鮮製作，大家可在網站預購，省卻排隊及等候時間。
DOUGH BROS
網上訂購: https://dough-bros-pizza-doughnuts.deliverectdirect.com/
聖誕節2024｜CulinArt 1862手工威靈頓三文魚
Towngas旗艦店的高級西餐廳CulinArt 1862，首次推出節慶派對美食外賣套餐。由主廚Stanley Wong精心烹調多款精緻主菜，有西冷牛扒配肉汁、香烤黃油雞配龍蒿香草汁、蒜蓉香草焗羊架配迷迭香草汁、酸種麵包脆焗火腿，以及威靈頓三文魚配檸檬刁草忌廉，均適合4至6人享用。如果客人人數較多，推薦足夠6至8人享用的栗子釀原隻火雞配傳統火雞汁及紅桑莓醬，預訂即送蘋果金寶批1個。預訂以上套餐的客人，均可任選2款自製配菜，包括水煮西蘭花、水煮籚筍、蜜糖烤甘筍、松露薯蓉、烤新薯、香煎雜菌及香煎四季豆。無論是家庭聚餐或大型派對，還是幾位朋友小聚都合適。
CulinArt 1862
地址：香港銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場地下及1樓
電話：2884 2603
網購：https://www.towngasfun.com/marketplace/seller/collection/shop/TGA
備註：請提前72小時預訂，取餐時間由即日起至2025年1月3日。