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飲食
2024-08-22 19:00:00

自助餐2024｜文華東方酒店buffet場翻新 任食法國生蠔/鮑魚/麵包蟹/芝士輪意粉

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自助餐新噱頭：直至9月20日可以任食法國生蠔。

自助餐新噱頭：直至9月20日可以任食法國生蠔。

香港文華東方酒店快船廊經過翻新後，全新自助餐款式更多，可一次過試勻酒店不同餐廳招牌菜，海鮮及甜品又加強陣容。由現在起至9月20日更特推任食法國生蠔，並新增即製巴馬臣芝士輪意粉及雪糕車，自家製自家風味雪糕。

重新開幕首月特推任食法國生蠔。 10款海鮮有麵包蟹、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、鮑魚、法國藍青口、蒸元貝等。 歐洲麵包蟹大隻多膏。 波士頓龍蝦頗厚肉。

記者實試：海鮮款式多

翻新後全新的自助餐在晚市時段供應，出品過百款。記者實試親身體驗，推介以下必食出品：海鮮吧的凍海鮮逾10款之多，包括法國生蠔、歐洲麵包蟹、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、本地鮑魚、法國藍青口、紐西蘭綠青口、挪威海蝦、蒸元貝、本地蜆及翡翠螺，選取可持續發展的海鮮。生蠔比一般自助餐的略為大隻肉多；龍蝦亦比坊間自助餐的厚肉彈牙帶甜；鮑魚size不小，去殼後佔半隻手掌。要留意生蠔供應期有限，直至9月20日為止。10月將推出大閘蟹。而自助餐的熱葷也不乏海鮮，有炸虎蝦、本地鱸魚配日式燒汁、白酒忌廉燴蜆。
 

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自助餐新增巴馬臣芝士輪即製意粉。 即製巴馬臣芝士輪意粉芝士味濃郁鹹香。 即切燒美國牛肋排配紅酒汁 任食燒美國牛柳

食盡酒店招牌名物

場內可試勻文華扒房+酒吧的燒烤如燒美國牛肋排、Café Causette馳名的海南雞飯，以及千日里的咖哩，吃盡酒店其他餐廳的招牌菜。其中海南雞肉滑，飯帶香料幽香，不油膩。自助餐另一亮點必試全新推出的巴馬臣芝士輪即製意粉，廚師逐個柯打烚意粉，然後放在巴馬臣芝士輪上撈，再灑上即刨車打芝士，芝士味頗香濃。客人可再灑上黑椒碎或辣椒粉提升辛香。此外，更有芝士輪即製沙律，芝士控會滿足！不過要有心理準備，吃畢芝士意粉會易飽易膩，減低胃部任食作戰功能。
 

新設雪糕車提供自製雪糕。 客人可自選配雪糕筒或脆窩夫。 必食酒店名物1963文華芝士蛋糕 甜品款式俱多，杯子蛋糕賣相吸睛。 自製朱古力可可味濃郁，軟心餡幼滑，值得狂吃！

新設自製雪糕車


甜品區焦點非新設的雪糕車莫屬，每次提供4款口味自家製雪糕，客人可自選配雪糕筒、窩夫及其他配料。實試當日有奶茶、朱古力、熱情果及呍呢嗱味，味道天然，質地滑溜。當中朱古力味及熱情果比較鮮明突出，朱古力味頗香濃；熱情果大酸解膩。酒店名物1963文華芝士蛋糕、維多利亞海綿蛋糕、自製朱古力都是必食之選！

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全新設計的靈感源自70年代香港的漁船隊和沿海海鮮市場，展現海洋氣息。 周日供應香檳早午餐。

快船廊Clipper Lounge


地址:中環干諾道中5號香港文華東方酒店M層
電話:2825 4007
自助晚餐時段：下午6時至晚上10時30分
自助晚餐價錢：星期一至四$888/成人，$488/小童；星期五至日、公眾假期前夕及公眾假期$988/成人，$588/小童。另加$158任飲礦泉水、汽水及果汁，另加$588任飲香檳、紅白酒。

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