香港文華東方酒店快船廊經過翻新後，全新自助餐款式更多，可一次過試勻酒店不同餐廳招牌菜，海鮮及甜品又加強陣容。由現在起至9月20日更特推任食法國生蠔，並新增即製巴馬臣芝士輪意粉及雪糕車，自家製自家風味雪糕。

記者實試：海鮮款式多 翻新後全新的自助餐在晚市時段供應，出品過百款。記者實試親身體驗，推介以下必食出品：海鮮吧的凍海鮮逾10款之多，包括法國生蠔、歐洲麵包蟹、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、本地鮑魚、法國藍青口、紐西蘭綠青口、挪威海蝦、蒸元貝、本地蜆及翡翠螺，選取可持續發展的海鮮。生蠔比一般自助餐的略為大隻肉多；龍蝦亦比坊間自助餐的厚肉彈牙帶甜；鮑魚size不小，去殼後佔半隻手掌。要留意生蠔供應期有限，直至9月20日為止。10月將推出大閘蟹。而自助餐的熱葷也不乏海鮮，有炸虎蝦、本地鱸魚配日式燒汁、白酒忌廉燴蜆。



食盡酒店招牌名物 場內可試勻文華扒房+酒吧的燒烤如燒美國牛肋排、Café Causette馳名的海南雞飯，以及千日里的咖哩，吃盡酒店其他餐廳的招牌菜。其中海南雞肉滑，飯帶香料幽香，不油膩。自助餐另一亮點必試全新推出的巴馬臣芝士輪即製意粉，廚師逐個柯打烚意粉，然後放在巴馬臣芝士輪上撈，再灑上即刨車打芝士，芝士味頗香濃。客人可再灑上黑椒碎或辣椒粉提升辛香。此外，更有芝士輪即製沙律，芝士控會滿足！不過要有心理準備，吃畢芝士意粉會易飽易膩，減低胃部任食作戰功能。



新設自製雪糕車

甜品區焦點非新設的雪糕車莫屬，每次提供4款口味自家製雪糕，客人可自選配雪糕筒、窩夫及其他配料。實試當日有奶茶、朱古力、熱情果及呍呢嗱味，味道天然，質地滑溜。當中朱古力味及熱情果比較鮮明突出，朱古力味頗香濃；熱情果大酸解膩。酒店名物1963文華芝士蛋糕、維多利亞海綿蛋糕、自製朱古力都是必食之選！

快船廊Clipper Lounge

地址:中環干諾道中5號香港文華東方酒店M層

電話:2825 4007

自助晚餐時段：下午6時至晚上10時30分

自助晚餐價錢：星期一至四$888/成人，$488/小童；星期五至日、公眾假期前夕及公眾假期$988/成人，$588/小童。另加$158任飲礦泉水、汽水及果汁，另加$588任飲香檳、紅白酒。