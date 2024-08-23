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飲食
2024-08-23 13:00:00

著數優惠｜DALLOYAU奶黃月餅味軟雪糕 逢星期五至日及中秋節買一送一

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月餅軟雪糕優惠期至9月18日。

月餅軟雪糕優惠期至9月18日。

法國皇室御用品牌DALLOYAU趁中秋節推出奶黃月餅味軟雪糕，由即日起逢星期五至日及中秋節期間（9月16至18日），於指定分店有買一送一著數優惠。
 

月餅軟雪糕$68 特濃朱古力軟雪糕$58

五間指定分店限量發售


DALLOYAU經常推出注目新口味軟雪糕兼買一送一優惠，今次就自創中秋限定奶黃月餅味軟雪糕，用法國純牛奶混合吉士醬製成，再加入傳統月餅的鹹蛋黃碎，雪糕既有吉士的香甜，亦有鹹蛋黃的鹹香；同期亦供應人氣特濃朱古力軟雪糕。買一送一優惠在五間指定分店限量發售：中環ifc、尖沙咀海港城、觀塘apm、啟德AIRSIDE，以及大圍圍方。月餅軟雪糕供應期至9月18日。

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右邊可愛的太陽花蛋糕是香蕉拖肥醬咖啡淡忌廉撻。蛋糕由$488(14cm)起。 花花、蝴蝶設計蛋糕有香芋麻糬、抹茶麻糬、開心果口味。（$488／14cm起）

全新麻糬夾心、開心果蛋糕


順帶一提，DALLOYAU網店新推一系列超靚蛋糕，造型精緻優雅。開心果蛋糕啱晒開心果控，蛋糕由開心果淡忌廉、呍呢嗱戚風蛋糕、開心果慕絲、幼粒開心果醬、杏仁蛋白餅及開心果餅底層層疊組成，開心果香味充滿層次感。麻糬控可選抹茶大福蛋糕或香芋麻糬蛋糕，後者以三層呍呢嗱戚風蛋糕，夾著一層芋泥及一層混了麻糬的呍呢嗱香緹忌廉，香稠的芋泥與柔糯的麻糬極夾。
 

軟雪糕買一送一優惠在五間指定分店限量發售。

軟雪糕買一送一優惠在五間指定分店限量發售。

DALLOYAU
軟雪糕適用分店地址：
中環國際金融中心一期L2層2028號舖   電話：3185 8390
尖沙咀海港城港威商場3樓3220號舖  電話：3185 8330
啟德AIRSIDE B1樓B125號舖  電話：3185 8333
觀塘創紀之城五期apm大堂C1號舖  電話：3185 8322
大圍圍方2樓234號舖  電話：3185 8336
 

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