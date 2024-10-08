西班牙國慶美食合集 送Churros\西班牙舞表演早午餐\10大地區菜單巡禮

BÀRBAR 地址：灣仔船街9號地舖 電話：2810 0008 營業時間：星期一至五12pm-3pm，6pm-11pm 星期六、日及公眾假期12pm-11pm

屬同集團的上環現代西班牙小食酒吧Pica Pica及灣仔船街的 BÀRBAR，將於10月12日早上10時至11時免費送出西班牙油條Churros一份（3條）配朱古力醬，Churros炸得金黃酥脆，外脆內軟。兩間餐廳共送出1000份，送完即止。

10月12日西班牙國慶日，本地西班牙餐廳紛紛舉行慶祝活動，精選以下三間吸引注目的西班牙國慶美食，有大送Churros、早午餐時段設有Flamenco舞蹈表演，又有西班牙廚特別設計西班牙10大地區代表菜單，非常精彩！

La Paloma早午餐設Flamenco表演



西營盤西班牙餐廳La Paloma將於10月17日至20日一連四日舉行La Fiesta慶典，推出特别菜單及抽獎活動。10月17日將由巴塞隆拿大廚Willy Trullàs Moreno和La Paloma的加泰隆尼亞主廚Alex Fargas，聯手炮製The Best Of Spain西班牙節慶晚市菜單，當中包括經典西班牙小食伊比利亞火腿拼盤、炸牛頰肉脆球等。每位僅需$588，就能享有精心挑選的西班牙紅白酒以及西班牙傳統舞蹈Flamenco的表演。

10月18日「自由節奏」之夜，兩位大廚四手晚宴精心烹調獨家西班牙美饌，如傳統西班牙墨魚奄列和烤肉串，餐廳更為食客精心配搭西班牙紅白酒，打造輕鬆熱鬧氣氛，適合與朋友相聚。

10月19日及20日將會有西班牙風味早午餐伴隨熱情Flamenco表演。10月19日星期六餐廳搖身一變成為「民歌咖啡館」，提供西班牙海鮮飯配慢煮烤乳豬早午餐（每位$398）；當晚亦會有嘗味菜單及Flamenco表演。10月20日早午餐會製作深受客人喜愛的經典西班牙菜品，如番茄沙律、西班牙海鮮飯、炸魷魚三文治。

La Paloma

地址:西營盤皇后大道西189號西浦1樓

營業時間:星期一至日:中午12時至下午4時、下午6時至凌晨12時

電話:+852 2291 6161

