西班牙國慶美食合集 送Churros\西班牙舞表演早午餐\10大地區菜單巡禮

10月12日西班牙國慶日，本地西班牙餐廳紛紛舉行慶祝活動，精選以下三間吸引注目的西班牙國慶美食，有大送Churros、早午餐時段設有Flamenco舞蹈表演，又有西班牙廚特別設計西班牙10大地區代表菜單，非常精彩！
BÀRBAR＋Pica Pica10月12日大送Churros
屬同集團的上環現代西班牙小食酒吧Pica Pica及灣仔船街的 BÀRBAR，將於10月12日早上10時至11時免費送出西班牙油條Churros一份（3條）配朱古力醬，Churros炸得金黃酥脆，外脆內軟。兩間餐廳共送出1000份，送完即止。
Pica Pica
地址：上環德輔道中317-321號啟德商業大廈地下G-H號舖
電話：2811 9880
營業時間：12nn-11pm
BÀRBAR
地址：灣仔船街9號地舖
電話：2810 0008
營業時間：星期一至五12pm-3pm，6pm-11pm
星期六、日及公眾假期12pm-11pm
La Paloma早午餐設Flamenco表演
西營盤西班牙餐廳La Paloma將於10月17日至20日一連四日舉行La Fiesta慶典，推出特别菜單及抽獎活動。10月17日將由巴塞隆拿大廚Willy Trullàs Moreno和La Paloma的加泰隆尼亞主廚Alex Fargas，聯手炮製The Best Of Spain西班牙節慶晚市菜單，當中包括經典西班牙小食伊比利亞火腿拼盤、炸牛頰肉脆球等。每位僅需$588，就能享有精心挑選的西班牙紅白酒以及西班牙傳統舞蹈Flamenco的表演。
10月18日「自由節奏」之夜，兩位大廚四手晚宴精心烹調獨家西班牙美饌，如傳統西班牙墨魚奄列和烤肉串，餐廳更為食客精心配搭西班牙紅白酒，打造輕鬆熱鬧氣氛，適合與朋友相聚。
10月19日及20日將會有西班牙風味早午餐伴隨熱情Flamenco表演。10月19日星期六餐廳搖身一變成為「民歌咖啡館」，提供西班牙海鮮飯配慢煮烤乳豬早午餐（每位$398）；當晚亦會有嘗味菜單及Flamenco表演。10月20日早午餐會製作深受客人喜愛的經典西班牙菜品，如番茄沙律、西班牙海鮮飯、炸魷魚三文治。
La Paloma
地址:西營盤皇后大道西189號西浦1樓
營業時間:星期一至日:中午12時至下午4時、下午6時至凌晨12時
電話:+852 2291 6161
Rustico新廚精選10大地區菜單
荔枝角西班牙小酒館 Rustico有新上任西班牙籍行政總廚 Javier Pérez Freire坐鎮，大廚來自西班牙北部加利西亞，曾與米芝蓮星級大廚 Luis Veira 合作，於ÁRBORE DA VEIRA餐廳雕琢廚藝，擅於將家鄉加利西亞的風味融入菜單。
餐廳10月份開始舉行為期兩個月的西班牙地區傳統美食巡禮，特意設計「西班牙美食尋寶之旅」菜單，精心挑選西班牙共10個地區，包括加利西亞、阿斯圖里亞斯(Asturias)、巴斯克、馬德里、卡斯提亞(Castilla)、加泰羅尼亞、瓦倫西亞 (Valencia)、安達盧西亞(Andalucia)、阿拉貢(Aragon)、加納利群島(Canarias)的代表菜式，讓食客味蕾遊歷西班牙。其中有加利西亞頂級熟成Rubia Gallega肉眼，選取西班牙西北部加利西亞原生牛Rubia Gallega的3至5年成年母牛，經過熟成過程，令肉質更為軟嫩多汁。在高溫陶板上烤製，簡單用海鹽調味，已突顯牛肉的濃厚風味。西班牙第三大城市瓦倫西亞是西班牙燉飯的發源地，傳統西班牙燉飯由當地農民創製，最初使用自家飼養或田地栽種的食材如兔肉或雞肉及豆類，大廚今次還原最原始的版本，以雞肉、西班牙garrofón白豆、青豆及瓦倫西亞bomba米製作經典燉飯。
酒館同時推出全新西班牙雞尾酒，又特備西班牙北部傳統酒壺Porrón。在古早的 Tapas 餐廳，通常是站著吃，沒有地方放杯子，大家互相傳遞 Porrón 直接品酒，由於酒壺凌空不會碰到嘴，拉近了人與人之間的距離。
Rustico
地址：荔枝角長義街 9 號 D2 Place ONE 地下 G01 號舖
電話：27434511
營業時間：12nn-3:30pm，5pm-11pm