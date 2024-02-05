位於荃灣大河道的上海陸金記瓜子大王，創辦至今超過70年，是香港現時僅有自設瓜子工場的老店之一，賣點是製作過程繁瑣花功夫，由洗瓜子到炒瓜子，通通由人手負責，火候才能控制適宜。另外五香醬油瓜子更要煮製至入味，傳統美食絕對不簡單。貨品款式眾多，傳統紅瓜子、黑瓜子、葵花子等等都齊備，店內亦有賣糖蓮子、糖冬瓜，自家出品加上老字號招牌，質素不容置疑。 上海陸金記瓜子大王 地址：荃灣大河道5號地下

就快到農曆新年，因工事繁忙還未去辦年貨迎接親朋戚友？不要緊，今次為各位精選港九熱門辦年貨小店，一文看清到底瓜子、芋蝦、蛋散等在哪裡尋，好讓各位可以一口氣買齊所有賀年小食！

芋蝦篇：

何謂芋蝦？

據說芋蝦本來並非球形，只是一條條油炸芋絲，因頭尾兩端看起來像蝦鬚和蝦腳，才被稱作芋蝦，後演變成球狀，更有賀年喜慶的感覺。製作時先將芋頭切絲，用五香粉等調味後，用鐵線網篩助以塑形然後油炸，成品似繡球，精巧漂亮。

長輩最愛 95年老字號陳意齋

陳意齋創辨於在一九二七年，賣各款糕餅小吃，杏仁餅、燕窩糕、薏米餅等都是熱門貨。每逢新年，店內都有不少專程來買芋蝦的客人，店舖出品的芋蝦除了味道手工都值得一讚，意頭也好，因此是不少長輩辦年貨時購物清單上的Must-have Item！

陳意齋

中環分店地址：中環皇后大道中176號D地下

太子分店地址：太子太子道西157號別樹華軒地下3號舖