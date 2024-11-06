農曆新年即將來臨，龍年新年除了賀年裝飾外，全盒亦是家中必備的物品。全盒食物亦十分講究。為了好意頭令新年福氣滿滿，以下就為大家盤點9款全盒必放食品和寓意，大家不妨按照瓜子、開心果、煎堆、糖蓮藕等食物寓意，選擇最適合的全盒食品吧！ 農曆新年｜全盒習俗 除了在全盒的分格中放入食品外，全盒的中間亦要放一封放入硬幣的利是，取一個「好意頭」，寓意著年年有餘。此外，還要在全盒中放一對帶有枝葉的金桔，帶有開枝散葉、成雙成對的意思，令新年福氣滿滿！

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