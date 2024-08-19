銅鑼灣美食｜全港獨家英國皇室御用羊盛宴 食勻5大部位北海道風烤羊肉

米芝蓮星級餐廳都推崇

羊蹄山創辦人Clement經常去北海道札幌滑雪，細嘗過當地美味的成吉思汗烤羊料理後，將北海道烤羊肉體驗帶來香港，打造日式居酒屋的舒適氛圍。認真講究的Clement走遍8個國家、20多個農場，精挑細選出他心中最優質的羊肉。除了常見的羊架、羊髀、羊腩外，更提供羊頸柳、羊肩肉、羊膝、西冷、脢頭、T骨等多個部位選擇，甚至有機會品嘗到限定供應的羊肝、羊舌等稀有部位。

最近為慶祝一周年，特別推出超值優惠的英國皇室羊盛宴，從英國皇室御用牧場Rhug Estate引入珍貴稀少的Salt Marsh Lamb羊肉入饌。Rhug Estate擁有千年歷史，位於英國威爾斯北部，自2018年起榮獲英國皇室認證，其出品肉類備受皇室及英國米芝蓮星級餐廳推崇。而Salt Marsh Lamb是獨特的羊品種，在沿海潮汐牧場成長，以含豐富礦物質的海蓬子、海薰衣草等作食糧，因此肉質鮮嫩多汁，帶有獨特的礦物及海鹽風味。

今次盛宴套餐供應8道羊肉料理，精選了羊頸柳、羊脾、羊肩、羊腩、羊架五款不同部位作烤肉，全港獨家一次嘗盡。還有以皇室羊入饌的創意料理，包括鮮嫩多汁的皇室羊肉餃子，以及全球首創的自家製羊肉腸配日式山花椒汁。