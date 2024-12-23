銅鑼灣美食｜慢煮熟成牛肉飯Slow Cow開分店 聯乘本地插畫師Jim Dreams創作吉祥物牛魔COBY

慢煮熟成牛肉飯專門店Slow Cow繼尖沙咀K11 Art Mall店後，上星期又在銅鑼灣希慎廣場開設第二家分店，特別邀請了本地插畫師Jim Dreams替新店創作牛魔吉祥物 COBY，配合全新餐單推出，招牌依然是大大碗慢煮熟成牛肉丼，$88起就歎到肉質軟嫩高質靚牛肉飯！

文、攝：Vera Gee

慢煮熟成牛肉飯專門店Slow Cow，上星期在銅鑼灣希慎廣場開設第二家分店。

吉祥物插畫隨季節變更 新店採取全開放式廚房吧枱設計，紅色搶眼裝潢，無論牆身、碟子、抑或店員制服，均印上由本地插畫師Jim Dreams設計的藝術畫作吉祥物牛魔COBY。牛魔COBY肥嘟嘟，懶洋洋，雖然少少燥底，但他聰明又善良。Jim Dreams的COBY插畫會隨著季節替更而不斷更新，讓客人每次來都會有新鮮感。

熟成21日美國牛肉

打卡名物慢煮熟成牛肉飯，牛肉產自美國的優質牛肉，在溫度2-4度及濕度70-75度的環境下自家熟成21日，專人每隔3日就會檢查一次，確保肉質和熟成進度合乎理想。熟成後以60度慢煮1小時，嚴格控制牛肉生熟程度。出餐前，將原個部位牛肉放在燒爐上燒烤，帶出外層焦脆烤火風味，出餐前才切片，鋪滿飯上，呈山丘形狀。牛肉基本份量指定90克，吃罷飽到上心口。Size另備有大盛(120克)及特盛(150克)。每片牛肉極具肉香，肉質軟嫩。餐牌亦提供升級版日本頂級A5和牛、慢煮極上熊本豚及日式炸雞，自選組合非常彈性！

北海道夢美人米黏度適中

飯底不單可選白飯、蒜香醬油炒飯或淡麗蛋白炒飯；亦可配拉絲芝士番茄醬意粉或有機水耕菜沙律。米飯嚴選北海道夢美人米，米粒圓潤飽滿充滿光澤，米香帶甜，口感黏度適中，掛汁程度一流。蛋黃採用日本蘭王或夢王雞蛋，富蛋香，戳破蛋汁佐牛肉吃更滑溜滋味。配上每日新鮮人手製作的幼滑忌廉及自選醬汁更惹味，醬汁可選濃郁的紅酒照燒汁、砵酒黑椒昆布汁、芥末籽肉汁、霹靂辣椒醬、咖喱蛋黃醬、半乾茄芝士醬、秘製熟成牛辣肉醬。再追加配料脆香蒜片，增添豐富味覺層次。

Slow Cow銅鑼灣店

地址：銅鑼灣希慎廣場地庫B2層

營業時間：12nn至10pm

