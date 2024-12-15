銅鑼灣美食｜肉嫩爆汁口碑燒雞店JIKKA 推新品茜霸皇香茅青檸燒雞

憑皮脆肉嫩香滑多汁的燒雞，大獲民心的燒雞專門店JIKKA，自2021年新冠疫情期間於觀塘工廈開業，這4年無懼逆市先後擴充分店，進駐跑馬地、鰂魚涌、銅鑼灣，更於2023年及2024年蟬聯兩年「Deliveroo 外賣美食100強」。沒有賣廣告推波助瀾，純粹靠質素口碑儲下一班熟客，在市道低迷下站穩陣腳。



家的味道

燒雞店由情侶檔Vicky與James創辦，店名JIKKA出自日語拼音じっか，意指「父母的家」，店家希望客人享受美食猶如置身家中一樣安心。出品著重原汁原味，平實不造作，低鹽低糖、無味精無增味劑，卻不表示淡而無味，他們總會站在客人角度構思開胃的味道。招牌燒雞以法國牛油及新鮮香草醃製入味，火候掌握恰到好處，雞皮薄脆，內裡雞肉鎖著豐腴的肉汁，香氣四溢，難得連雞胸肉都能保持嫩滑。燒雞除了原味及香草牛油蘋果香檸味之外，銅鑼灣新店特推新作茜霸皇香茅青檸燒雞，雞腔內釀滿芫茜、香茅及青檸，燒雞香氣撲鼻，一貫肉嫩爆汁。更首次配以自家製辣醬，滿足重口味客人。

暖心手打濃湯配海鮮

新店更推海鮮類新菜，如大蝦咯嗲、蒜蓉白酒藍青口、青醬日本頂級刺身帶子。來到不可不試手打濃湯，有5款之多 :南瓜湯、粟米湯、洋葱湯、磨菇湯及番茄甘荀湯，用新鮮蔬菜加入每天熬製的雞湯製成，喝罷有小確幸的感覺。店家頗細心，為了保持外賣食物溫度，不惜工本免費配備保溫袋給遠程客人。

成長回憶藝術裝飾

順帶一提，新店邀請了國際獲獎無數的設計大師 One Plus Partnership 來掌印，店內掛滿藝術擺設，以「成長回憶」為主題，融入了飛行棋、電影戲票、手工藝品、俄羅斯方塊、竹蜻蜓等元素。大家細味燒雞的同時，不妨尋回你的成長印記。

JIKKA銅鑼灣店

地址：銅鑼灣希慎道2-4號蟾宮大廈8號舖

電話：9109 3196

網上訂購： https://store.jikka.online