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飲食
2024-09-16 13:00:00

銅鑼灣美食｜Eggslut一周年限量版香港情懷新品 避風塘風沙薯餅/蝦餅三文治/椰子雪條紅豆冰

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Eggslut慶祝進軍香港一周年，特別推出「Taste of Hong Kong」主題美食和飲品系列。

Eggslut慶祝進軍香港一周年，特別推出「Taste of Hong Kong」主題美食和飲品系列。

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美國爆紅滑蛋三文治店Eggslut慶祝進軍香港一周年，特別推出「Taste of Hong Kong」主題美食和飲品系列，向香港飲食文化致敬。4款限量版港式情懷新品有避風塘風沙蝦三文治、避風塘風沙薯餅、椰子冰棒紅豆冰及原味/紅豆豆腐花，9月16日正式登場。

避風塘風沙蝦三文治 $98、避風塘風沙薯餅（3件）$33 椰子冰棒紅豆冰 $45

特製風沙醬酥脆香口


今次主角避風塘風沙蝦三文治用新鮮蝦肉製成炸蝦餅，外脆內嫩，蝦味十足，佐以特製風沙醬，以蒜蓉、香料和辣椒調製而成，酥脆香口惹味。餡料當然少不了煎至半熟的新鮮散養雞蛋，吃下流心順滑，蛋味不失濃郁，整體口感豐富。連炸薯餅都大玩避風塘風沙口味，邪惡惹味！香港懷舊飲品紅豆冰，特別加入椰子冰棒，與紅豆的粉甜完美結合，喚回大家的童年回憶。甜品還有港人大愛的豆腐花，由新鮮豆漿製成，入口滑溜，配上香甜紅豆，帶來親切的感覺。

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紅豆豆腐花$24 原味豆腐花 $19

Mooncasket創作雞蛋主題插畫


品牌為配合「Taste of Hong Kong」主題活動，與知名插畫家Evangeline Chan的Mooncasket合作，將Eggslut的雞蛋美食融入Mooncasket的藝術創作，以Eggslut招牌食物化身為生動的角色，在充滿活力的遊樂場中一起歡聚，營造溫馨開心的氛圍。在活動期間更會展出Mooncasket一系列以香港本地風味為靈感的插畫，展現城市的獨特文化色彩。

適逢Eggslut一周年，客人惠顧「Taste of Hong Kong」系列餐單可獲贈Mooncasket設計的一套六張貼紙。此外，凡購買任何三文治或漢堡，免費獲贈一隻散養雞蛋，送完即止。

Mooncasket的藝術創作結合Eggslut的雞蛋美食。 Mooncasket特別創作雞蛋主題插畫。 Mooncasket一系列的插畫以香港本地風情為靈感。

Eggslut
地址：香港銅鑼灣記利佐治街Fashion Walk 11-19號地鋪 
營業時間：星期一至四10am-9pm，星期五至日及公眾假期8am-9pm