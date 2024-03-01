餃子店推介｜甜記餃子/豐信餃子店/圓方餃子等四間真材實料

天氣寒冷，吃熱騰騰的餃子暖胃就最好不過。港九各區都有不少專賣餃子的街坊小店，價格相宜，真材實料，每間都各有特色。今次精選港九甜記餃子/豐信餃子店/圓方餃子等4間餃子店，全都高質好味道！
甜記餃子 番茄薯仔湯底
甜記餃子在旺角、太子和長沙灣都有分店，餐牌上有近十款餃子，京蔥羊肉餃、粟米芝士雞肉餃和椰菜冬菇雲耳豬肉餃都是必食推介。客人可以自選煎餃或湯餃，煎餃外皮金黃香脆，湯餃更有兩款湯底供選擇，雞湯或番茄薯仔湯都同樣味道討好，冬天喝口熱湯，份外暖心。
甜記餃子地址：
旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下2號舖
太子砵蘭街450-454號HQ大廈地下C-D號舖
長沙灣福華街593-595號麗新商業中心1樓108A號舖
觀塘工廈 隱世和豚餃子店
如果你經常在觀塘出沒，絕對不容錯過這間隱世餃子店！蒲公英和牛專門店位於駱駝漆大廈，經過舖面會誤以為只是普通凍肉舖，但實際一入店內就會見到坐滿等吃餃子的客人，非常熱鬧。餃子主打用鹿兒島黑豚肉作餡料，配上白菜或韮菜，即叫即煮，無論煎餃或湯餃都同樣爆餡爆汁，值得一試！
蒲公英和牛專門店地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈3座1樓F室
深水埗圓方餃子抵食
深水埗區有很多平價美食，而談到餃子小店，相信不少街坊都會大力推介圓方餃子，只因店舖價格親民而且味道好。魚湯韭菜餃是店舖名物，魚湯自家煮製，入口鮮美清甜，餃皮透薄滑溜，韭菜餡料亦足料飽滿。
圓方餃子地址：深水埗福華街104號地舖，港鐵深水埗站 B2 出口, 步行約1分鐘
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創意口味 豐信餃子店
店舖位於太子，餃子每日新鮮人手包製，款式眾多，除傳統的白菜鮮肉餃，餐牌上更有紫甘藍粟米鮮肉餃和咖喱椰菜鮮肉餃等創意口味，初次光顧的客人絕對會花多眼亂！湯餃的湯底有心思，用上椰子海帶鮮雞豬骨湯，味道鮮甜，椰子清香令人印象難忘。煎餃方面，最推介芝士粟米鮮肉煎餃，咬開芝士拉絲，味道濃郁。
豐信餃子店地址：太子汝州街17號地下A號舖
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