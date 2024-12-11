香港手工意粉懶人包｜Dough Kitchen/FooDo/Pici/Involtini Italian Cuisine4間小店推介

香港手工意粉懶人包｜4間小店推介 Dough Kitchen/FooDo/Pici/Involtini Italian Cuisine

如果喜歡吃意大利菜，當然不少得意大利粉，而近兩年興起不少手工意粉的小店，很多人都喜愛其製作新鮮，麵條口感煙韌又掛汁，更富有蛋香，感覺比一般包裝意粉更有誠意。想試試到底有甚麼分別？這次為大家精選港九4間人氣手工意粉小店，大家不妨參考一下。

大坑人氣小店Dough Kitchen 港島大坑區向來有不少美食，這間主打自家製的手工意粉小店Dough Kitchen，開業幾年，口碑不錯，每逢晚市都全店滿座，很受歡迎。招牌菜是海膽意粉，醬汁用魚湯、忌廉及海膽炮製，配上以四種麵粉自家製作的手工意粉，粗身的麵條特別有口感，鮮味十足。另外壽喜燒牛肉扁麵也有驚喜，意日合壁，竟然意外地合襯，壽喜燒醬汁鹹香滋味，加上牛肉和溫泉蛋，扁麵煙韌咬勁亦掛汁，不錯。

Dough Kitchen 地址：大坑布朗街21B 號地舖

旺角FooDo性價比高 如果晚市時間有行經旺角通菜街，必定會見到FooDo門外有人龍等候，店舖主打手工闊麵，麵質彈牙，加上選擇豐富，價錢相宜，吸引不少年輕人捧場。必食忌廉汁自家製醃肉及日本生雞蛋手製闊麵，忌廉汁滋味濃厚，拌上生雞蛋，滿滿蛋香，非常滋味。蕃茄汁虎尾蝦菠菜手製闊麵同樣受歡迎，蝦肉爽彈，整體酸辣好惹味。

米芝蓮推介 銅鑼灣Involtini Italian Cuisine 這間位於銅鑼灣的意大利菜可謂一位難求，餐廳曾連續5年獲得米芝蓮推介，招牌幼麵用00粉、小麥粉和意大利蛋黃每天新鮮製作，製作出來的幼麵煙韌獨特，值得一試。心水是紅蝦意大利幼麵，紅蝦蝦膏的濃郁鮮味，幼麵吸汁，味道有質素，難怪吸引客人捧場。

Involtini Italian Cuisine 地址：駱克道459-461號The L. Square 11樓

Pici人氣黑松露意粉 Pici在灣仔、中環、尖沙咀等地區都有分店，店舖主打每日供應新鮮手製意大利麵，當中黑松露意粉最有人氣，醬汁以白松露醬煮成，香氣誘人，配上大大片黑松露片，味道香濃，價錢亦合理。