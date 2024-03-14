馬田負評文苑下集 眼濕濕回應打手風波

事緣半個月前，百萬訂閱YouTuber馬田攜父母一同光顧一向被網上封為「名人飯堂」的文苑飯莊用膳，豈料體驗極差收費還貴，更被餐廳營運總監禁止拍攝，遂於 網上發佈真實食評：好難食、唔抵食 。巧合的是，同日另一YouTube頻道「有啖好食 Perfect Continuous Eat」亦於網上發佈了文苑飯莊的用餐影片，大讚餐廳「招呼周到、環境舒服、價錢相宜、食物水準不錯」鮮明對比引爆網民熱議，紛紛開始捉「打手」行動。事隔半月，馬田終於再出片回應事件。

馬田：一切都是巧合

馬田表示，他在事前並沒有看過任何一條有關文苑飯莊的YouTube片，只是在網上看過一些食物圖片，主要是因為他不想被其他食評影響到他之後到店用餐的觀感、用字。而在事件發生之後，他向一名行內人詢問為何文苑飯莊不允許拍片，但網上卻有那麼多正評，難道全部都是假的嗎？豈料行內人竟回覆他：「你依家先知呀？」不過，馬田認為對方只是故意誇大搞笑，並非是在Fact Check過後認真回答。馬田直言，他並不認為所有Foodie都是收錢食飯賣廣告做假食評，實情是「好多人都係無辜。」

馬田又主動提及Danny、「有啖好食」兩位，指相信二人是無辜的，並非收錢做打手。同時又稱讚Danny和「有啖好食」都是好睇、真誠的人，他更曾經在有啖好食的影片下留言，只是沒有人留意。馬田再三強調他們是無辜的，並非收錢賣廣告，言談之間甚至「講到眼濕濕」，他表示因為自己也是Youtuber，能代入他們的處境，對於這些比他遲起步的後輩遭受網絡上的聲音攻擊，令他也想起自己過往相似經歷，能夠明白他們的難受。