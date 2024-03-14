馬田負評文苑下集 眼濕濕回應打手風波

事緣半個月前，百萬訂閱YouTuber馬田攜父母一同光顧一向被網上封為「名人飯堂」的文苑飯莊用膳，豈料體驗極差收費還貴，更被餐廳營運總監禁止拍攝，遂於網上發佈真實食評：好難食、唔抵食。巧合的是，同日另一YouTube頻道「有啖好食 Perfect Continuous Eat」亦於網上發佈了文苑飯莊的用餐影片，大讚餐廳「招呼周到、環境舒服、價錢相宜、食物水準不錯」鮮明對比引爆網民熱議，紛紛開始捉「打手」行動。事隔半月，馬田終於再出片回應事件。
馬田：一切都是巧合
馬田表示，他在事前並沒有看過任何一條有關文苑飯莊的YouTube片，只是在網上看過一些食物圖片，主要是因為他不想被其他食評影響到他之後到店用餐的觀感、用字。而在事件發生之後，他向一名行內人詢問為何文苑飯莊不允許拍片，但網上卻有那麼多正評，難道全部都是假的嗎？豈料行內人竟回覆他：「你依家先知呀？」不過，馬田認為對方只是故意誇大搞笑，並非是在Fact Check過後認真回答。馬田直言，他並不認為所有Foodie都是收錢食飯賣廣告做假食評，實情是「好多人都係無辜。」
馬田又主動提及Danny、「有啖好食」兩位，指相信二人是無辜的，並非收錢做打手。同時又稱讚Danny和「有啖好食」都是好睇、真誠的人，他更曾經在有啖好食的影片下留言，只是沒有人留意。馬田再三強調他們是無辜的，並非收錢賣廣告，言談之間甚至「講到眼濕濕」，他表示因為自己也是Youtuber，能代入他們的處境，對於這些比他遲起步的後輩遭受網絡上的聲音攻擊，令他也想起自己過往相似經歷，能夠明白他們的難受。
曾暗示出片講文苑飯莊
此外，馬田又指自己在出片之前一直有在社交媒體上倒數，並以各種明示暗示自己會出一條有關文苑飯莊的食評片，例如提及自己下條片只有聲音沒有畫面、畫叉燒皇（文苑招牌菜）的圖片，甚至公開了一段頗具攻擊性的標題「耐人尋味、奇怪飯莊、馬田阿媽真實評價、網紅食評都是預約拍攝？」，可惜直到馬田最後一次公開表示自己會在5小時後出片時，依然未見到文苑方面有人與他接觸，於是最終也只能按訂下的時間表出片。
網民：劃清界線只為下集大罵文苑？
對於馬田的回應，網民反應都算受落，似乎對於Foodie打手的敵視情緒有所舒緩。不過，亦有比較敏感的網民表示，馬田出來打圓場，為Foodie正名又戴曬「高帽」，似乎是想分清「敵」「友」後再與文苑開戰。
因為馬田的影片片末播放了一段文苑飯苑營運總監在電台節目上的一段對話，內容大概是強調並不知道對方是Foodie，而馬田亦沒有表明身份。並指馬田在進入房間後關上門、完全沒有點單，擔心他會會在房間內出事所以才插手，之後亦都有再向馬田表示批准拍攝。對此，馬田表示會有下集繼續回應，於是就有網民猜測下一集馬田將會大力抨擊文苑飯莊。