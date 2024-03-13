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飲食
2024-03-13 18:55:00

麥當勞｜香港麥當勞全新McHappy Office 五大快樂創新元素 即睇獨家員工福利！

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麥當勞｜香港麥當勞全新McHappy Office 五大快樂創新元素 即睇獨家員工福利！

麥當勞｜香港麥當勞全新McHappy Office 五大快樂創新元素 即睇獨家員工福利！

舒適的工作環境絕對可以提高大家上班的動力，香港麥當勞深信顧客體驗 (Customer Experience) 與員工體驗 (Employee Experience) 同樣重要。最近他們就將辦公室重新設計裝修，結合五大快樂創新元素，備有多項員工專屬福利，致力為「McFamily」創造幸福感 Max 的 McHappy Office！

香港麥當勞McHappy Office

香港麥當勞多年來透過持續不懈的數碼轉型為顧客提供優質用餐體驗，亦十分重視員工發展和體驗。為了配合公司的未來發展策略 ─ 科技輔助（Digital-enabled）、體驗主導（Hospitality-led）以及宗旨導向（Purpose-driven）。麥當勞全新開放式設計辦公室融合「以人為本，以客為先，創新求變」的品牌理念和以下五大快樂創新元素，為員工建立更貼心、優質的工作環境：

• 以人為本，員工體驗至上 (Wellness) ：堅守以人為本理念 ，員工體驗至上 ，全新 McHappy Office 辦公室提供多項員工專屬福利，為 McFamily 打造最理想的工作空間。
• 環保永續「麥麥」行多步（Sustainability）：香港麥當勞積極推動綠色餐飲外，亦將綠色營運 應用於企業管治之中，鼓勵員工實踐綠色生活，為地球「麥麥」行多步。
• 開放式工作間 啟發團隊協作力（Collaboration）：大幅增加 6 倍協作空間面積，積極推動員 工交流文化，增強凝聚力。
• 科技（Technology）：於辦公室內設置多元化科技設施，敢於創新求變，幫助員工提升工作效率。
• 藝術（Art）：以充滿品牌元素的藝術品融入工作空間，激發團隊創意。

全新 420 平方米的大型 TownHall 空間， 除了作大型會議用途外，亦可在內舉辦不 同員工活動，提升團隊凝聚力。平日則可 作為員工休憩及用餐空間。 麥當勞全新開放式設計辦公室融合「以人 為本，以客為先，創新求變」的品牌理 念。 全新 420 平方米的大型 TownHall 空間， 除了作大型會議用途外，亦可在內舉辦不 同員工活動，提升團隊凝聚力。平日則可 作為員工休憩及用餐空間。

即睇獨家員工福利

設施方面，全新McHappy Officee 協作空間面積大幅提升逾 6 倍，會議室數目亦提升 25%；新增設品牌標誌 M Stairs，連接兩層工作空間，鼓勵及加強員工交流和溝通，激發更多想像。全新 420 平方米的大型 TownHall 空間，除了作大型會議用途外，亦可在內舉辦不同員工活動，提升團隊凝聚力，平日則可作為員工休憩及用餐空間。為環保永續「麥麥」行多步， McHappy Office內放置逾百棵綠色植物，精心打造綠色工作間，減壓又環保。
員工福利方面，辦公室內放置兩部無線充電單車，讓同事一邊欣賞翠綠山景，一邊運動放鬆身心，同時為自己和電話充電。茶水間特設新地機、梳打水機、McCafé優質咖啡機及製冰機，傳遞「味美歡笑」，令 McFamily 隨時隨地品嚐香濃咖啡和軟滑新地，更可自製 Affogato！

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增設 6.8 米數碼廊，展示全新設計、富有 香港特色的「麥麥里程碑」和最新品牌內 容，展示團隊努力的成果。 辦公室內放置兩部無線充電單車，讓同事 一邊欣賞翠綠山景，一邊運動放鬆身心， 同時為自己和電話充電！ 麥當勞 App 推出至用戶已達 450 萬，嶄 新 Tech Lab 特別於辦公室安裝與餐廳相 同的自助點餐機和銷售系統，讓測試更有 效完善，為顧客提供更優質的數碼化用餐 體驗。 大型會議室設有 4K 視像會議系統方案, 配 備 7.2 米大型 LED 屏幕、智能玻璃間隔及 智慧會議系統，方便員工進行會議。 收集了不同年代、不同新餐廳開幕和歷史 事件所誕生的麥當勞扣針組合成的薯條圖 案，攜手創造別具意義的 McFamily 藝術 品。 由英國藝術家 Jon Burgerman 創作的一 系列以麥樂雞 40 週年為靈感的 Chicken McNuggets 畫作，為辦公室加添生氣， 激發創意與效率。 精心打造綠色工作間，放置逾百棵綠色植 物，促進身心健康，既減壓又環保。同時 提倡無紙化工作間、採用智能照明系統和 中央垃圾分類及處理系統，實行源頭減 廢，節省能源。所有辦公傢俱均配備環保 GreenGuard 證書，證明傢俱化學排放 低，打造環保室內環境。 智能文具機讓選取文具變得更輕鬆高效， 更讓平凡工作倍添樂趣。 茶水間特設新地機、梳打水機、McCafé 優質咖啡機及製冰機，傳遞「味美歡 笑」，令 McFamily 隨時隨地品嚐香濃咖 啡和軟滑新地，更可自製 Affogato，於 工作時放鬆身心。
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