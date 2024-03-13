麥當勞｜香港麥當勞全新McHappy Office 五大快樂創新元素 即睇獨家員工福利！

舒適的工作環境絕對可以提高大家上班的動力，香港麥當勞深信顧客體驗 (Customer Experience) 與員工體驗 (Employee Experience) 同樣重要。最近他們就將辦公室重新設計裝修，結合五大快樂創新元素，備有多項員工專屬福利，致力為「McFamily」創造幸福感 Max 的 McHappy Office！

香港麥當勞McHappy Office

香港麥當勞多年來透過持續不懈的數碼轉型為顧客提供優質用餐體驗，亦十分重視員工發展和體驗。為了配合公司的未來發展策略 ─ 科技輔助（Digital-enabled）、體驗主導（Hospitality-led）以及宗旨導向（Purpose-driven）。麥當勞全新開放式設計辦公室融合「以人為本，以客為先，創新求變」的品牌理念和以下五大快樂創新元素，為員工建立更貼心、優質的工作環境：



• 以人為本，員工體驗至上 (Wellness) ：堅守以人為本理念 ，員工體驗至上 ，全新 McHappy Office 辦公室提供多項員工專屬福利，為 McFamily 打造最理想的工作空間。

• 環保永續「麥麥」行多步（Sustainability）：香港麥當勞積極推動綠色餐飲外，亦將綠色營運 應用於企業管治之中，鼓勵員工實踐綠色生活，為地球「麥麥」行多步。

• 開放式工作間 啟發團隊協作力（Collaboration）：大幅增加 6 倍協作空間面積，積極推動員 工交流文化，增強凝聚力。

• 科技（Technology）：於辦公室內設置多元化科技設施，敢於創新求變，幫助員工提升工作效率。

• 藝術（Art）：以充滿品牌元素的藝術品融入工作空間，激發團隊創意。