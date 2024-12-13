麥當勞App2024年度回顧大玩個性分析 可口可樂狂歡賞豪送iPhone 16 Pro Max

麥當勞App又推新作！今次推出2024年度回顧最終回，系統會根據App用戶的美食愛好分析大家的麥當勞個性！同時又大冧一眾粉絲，由12月13日起，勁推「小小心意」專屬優惠券及有獎活動「可口可樂狂歡賞」，有機會贏得iPhone 16 Pro Max，令人期待！



麥當勞個性分析

麥當勞App 2024年度回顧最終回，為每位App用戶提供度身訂造的個性分析，更了解專屬自己的麥當勞個性！只要打開麥當勞App並點擊麥當勞個性分析頁面，系統就會根據你今年的麥當勞App點餐記錄，從動力來源、決策模式、思維方式及生活模式四方面，分析你的麥當勞個性。而16種不同個性分為四大類：朝氣型、夜貓型、窩心型及爽快型；四大類之下亦細分不同性格特點，例如夜貓時尚型是潮流一族，喜歡創新求變，嘗盡各款全新麥當勞美食。分析幾有趣好玩！



送沙漠色鈦金屬iPhone 16 Pro Max

由即日起至12月31日推出「小小心意」專屬優惠券及有獎活動「可口可樂狂歡賞」，用戶打開麥當勞App並點擊「拎優惠券兼參加狂歡賞」， 即可領取「指定超值早晨套餐9折」及「指定超值套餐8折」兩款「小小心意」專屬優惠券，領取優惠券後將自動參加狂歡賞抽獎活動。今次抽獎活動獎品相當吸引，除了可口可樂藍牙喇叭及背囊等一系列精美可口可樂精品之外，甚至送出8部iPhone 16 Pro Max （256GB） 沙漠色鈦金屬顏色！獎品將根據特定序列分配，得奬取決於得獎者在該序列中的位置，得獎結果將於活動結束後7個工作天內，透過麥當勞App註冊之電郵地址公佈。詳情請參閱App內的活動條款及細則，或登入活動網址瀏覽資料https://mcds.hk/2024yearwrapped

日式吉列雞腿飽餐送龍珠大魔卡

下星期一（12月16日）起，麥當勞App繼續送多款美食優惠迎聖誕。多款龍珠大魔系列美食優惠券繼續可供選購，包括$44日式吉列雞腿飽餐附上麥當勞龍珠大魔卡。除此之外，更有新一輪McCafé咖啡套票優惠及「[McCafé櫃檯限定] 購買超值早晨套餐加$5升級McCafé燕麥朱古力（熱） 」等優惠。麥當勞粉絲又要繼續忙住幫襯了！

