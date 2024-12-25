銅鑼灣美食｜麻吉灶咖希慎廣場開分店 新推一系列滷肉底台中海鮮蓋飯

走年輕風格路線的台灣料理「麻吉灶咖」，繼尖沙咀K11店及海港城的「麻吉哩厚」後，麻吉系列再下一城，進軍港島銅鑼灣希慎廣場開設第三家分店「麻吉灶咖」，於聖誕節12月25日正式開幕。



延續「麻吉」風格

新分店的名稱延續品牌特色，以台灣方言「麻吉」命名，寓意朋友與親密的情誼，而「灶咖」則寓意溫暖、友善的聚餐場所，讓客人共享美好溫馨的時光。即使單獨用餐，都感到放鬆愉快。新店的設計風格有別於其他分店，融合了現代感與台灣古早情懷，上至燈光，下至傢俱，處處流露對美感的追求。特別在牆身裝飾上，加上多句傳遞正能量美好生活的語句，營造溫暖有活力的氛圍。除了室內座位，更設置約20個場外卡座，既舒適又有私隱。

四款海鮮蓋飯層次豐富

餐單保留了多款經典台灣小吃，如自家製台式刈包、墨魚滑玉米燒、台灣牛肉麵，以及創新牛角窩夫甜品系列之外，新品圍繞海鮮食材的台中蓋飯系列，將新鮮的海鮮與經典滷肉結合。每一款蓋飯都將台灣滷肉鋪在飯底，滷肉採用半肥瘦的豬肉，經過長時間慢煮，滷汁入透味，軟滑多汁，撈飯吃香口惹味，與清新的海鮮均合拍。今次創作了四款風味獨特的蓋飯：蚵仔三文魚子蓋飯用上新鮮的蚵仔，加上三文魚子的海洋氣息，提升了滷肉飯的味道；基隆炸蠔蓋飯混合新鮮肉嫩的蚵仔及酥脆的炸蠔，雙重口感層次更豐富；超夯海鮮綜合蓋飯有齊爽脆蝦仁、鮮甜珠貝、彈牙魷魚，這三種海鮮各有不同特色風味；蝦扯蛋蓋飯結合爽脆的蝦仁與鮮甜的珠貝，帶來雙重享受，只限午市供應。同時冬季推出期間限定暖心紅薯系列，飲品有紅薯鮮奶奶蓋、紅薯鮮奶；甜品有焦糖紅薯布丁，還有夜市小食麻薯肉鬆蛋烘餅。

新張優惠第二杯飲品半價

希慎廣場分店開幕，推出多個限定新張優惠：凡外賣自取飲品，即享有第二杯半價優惠（「芝士奶蓋」系列及酒精類飲品除外）；凡外賣主餐牌可享九折優惠。讚好或追蹤麻吉的Facebook專頁或Instagram帳號，即可免費享用「紫米珍珠芋圓」一客。 提前下載「Taste Gourmet Group」手機應用程式，可享有會員專享優惠，堂食惠顧主餐牌項目消費滿$300，免費贈送「九層塔雞翅」2件（優惠期至2025年1月27日）。

麻吉灶咖 (希慎廣場店)

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場3樓302-305號舖

電話：2363 9988

營業時間：11:30am-10pm

