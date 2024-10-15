新店關注組｜韓國40年老字號韓鍋酒舍落戶灣仔 首爾總店排隊兩小時 解酒湯月賣32,000碗

韓國首爾人氣韓牛鍋物名店、40年老字號韓鍋酒舍Joonganghaejang即將於10月中旬進駐灣仔，開設首間海外分店。提供的牛肉由一般韓牛至最高級1++韓牛一應俱全，兩大招牌菜解酒湯及牛腸火鍋多年來相當人氣，位於首爾江南的總店晚市平均等候時間高達兩小時，解酒湯每月銷量多達32,000碗。

韓國最人氣牛肚解酒湯 店內有多款解酒湯，當地最人氣牛肚解酒湯，湯頭以內臟為主料，加入牛骨、牛肉及蔬菜等多種材料熬煮數小時而成，再加入韓式特調味料提升鮮味，湯頭清淡不羶，喝酒後來一碗會感到非常暖胃。湯鍋材料除了滿滿的牛肚，更有嫩豆腐、芽菜、蘿蔔、大白菜、大葱等，入口帶微辣及濃郁鮮味。餐牌還有牛內臟湯、牛腩湯、牛蹄湯及餃子解酒湯，建議可加點白飯倒入鍋內同吃，飯粒盡吸解酒湯精華，啖啖滋味。



韓國地道牛腸火鍋 另一韓國人氣牛腸火鍋，按份量分兩種價錢，湯底加入牛小腸及多種蔬菜熬煮，風味獨特，帶豐富油脂感卻不會太油膩。牛小腸經過嚴格處理，辟除羶味又口感軟嫩，配上其他材料如牛肚、冬菇、秀珍菇、嫩豆腐、大葱等，味道濃厚惹味。韓國地道食法可加入烏冬拌吃，或搭配炒飯，善用剩餘的湯汁作韓式拌飯。而牛內臟湯的牛內臟也從韓國入口，湯底以慢火熬煮，香而不羶。趁秋冬來體驗正宗韓式傳統鍋物，夠晒暖身！



韓鍋酒舍Joonganghaejang

地址：灣仔聯發街18號地舖

電話：2382 2178 / 2382 2278

營業時間：11am-3pm，6pm-11:30pm

開業日期：預計10月21日非公開試業，10月26日營業。

