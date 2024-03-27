2024亞洲50最佳餐廳出爐！即睇上榜港澳餐廳名單 東京SÉZANNE獲選 NO.1 香港大班樓/澳門永利旗下「譚卉」得獎

港澳地區 2024年度「亞洲50最佳餐廳」

香港2024年度合共有6間餐廳上榜得獎，香港的The Chairman（大班樓）（No.4）依然是城中排名最高的餐廳，其主廚兼店主Danny Yip（葉一南）憑藉在國際舞台上宣揚粵菜文化的出色貢獻而榮獲Icon Award「標誌人物獎」。緊隨其後的是由Vicky Cheng（鄭永麒）掌勺的中菜館Wing（永）（No.5），較上年度大幅飆升32位，因而獲得由Korean Air（大韓航空）贊助的2024年度Highest Climber Award「最佳進步獎」。其他香港入圍餐廳的排名亦有顯著提升：Neighborhood（No.16）較上年度上升13位，Mono（No.27）上揚14位，Caprice（No.32）則攀升17位。新上榜的Ando位列No.37，其阿根廷籍主廚Agustin Balbi呈獻一系列糅合日本和西班牙風味的美饌。



澳門地區方面，譚卉（No.49）成為澳門唯一餐廳登上2024年度「亞洲 50 最佳餐廳」榜單，「譚卉」由粵菜大師譚國鋒傾力打造，將中華傳統文化瑰寶二十四節氣與粵菜相結合，因時之序、謹和五味，擷時令風物入饌，融貫中西食材與現代烹調技藝，為「應時而食」的食養理念與精緻粵菜賦予現代活力。「譚卉」開幕不足一年便屢獲殊榮，日前更奪得米芝蓮一星榮譽。