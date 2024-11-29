BeanCurious 為咖啡愛好者帶來世界各地精選的頂級咖啡豆。品牌致力於呈現咖啡的無限可能性，從單品咖啡的獨特風味到混合咖啡的完美平衡，每杯咖啡都體現了 BeanCurious 的用心和對咖啡文化的熱愛。今年聖誕，BeanCurious 獻上最令人期待的限量聖誕禮盒—「十二款聖誕咖啡豆」禮盒，為您打造一場咖啡盛宴。這不僅是一盒咖啡，更是一場充滿驚喜和趣味的感官之旅，讓您在節慶時光中，細細品味世界各地咖啡的獨特魅力。

十二款風味 環遊世界咖啡地圖

「十二款聖誕咖啡豆」禮盒嚴選 BeanCurious 最受歡迎的「Curious 系列」四款頂級單品咖啡豆，以及八款其他優質單品咖啡和招牌混合咖啡豆，共12款風味獨特的咖啡豆，帶領您展開一場環球咖啡之旅。從經典的朱古力堅果香氣，到充滿異域風情的葡萄酒、木瓜、草莓、甘蔗和香料等多元風味，每款咖啡豆都如同一個精彩的故事，等待您去品嚐、去探索。

趣味盲測 解鎖咖啡秘密

每包咖啡豆都隱藏著它的身分，您需要在沖泡和品嚐後，根據其風味特徵，猜測咖啡豆的產地和品種。 記錄您的品嚐筆記，參與這場獨特的咖啡盲測遊戲！ 最後，揭曉答案，看看您的味覺是否能精準捕捉咖啡的靈魂！ 這份充滿趣味的互動體驗，讓「十二款聖誕咖啡豆」禮盒成為送禮自用的絕佳選擇。