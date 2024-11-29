BeanCurious 為咖啡愛好者帶來世界各地精選的頂級咖啡豆。品牌致力於呈現咖啡的無限可能性，從單品咖啡的獨特風味到混合咖啡的完美平衡，每杯咖啡都體現了 BeanCurious 的用心和對咖啡文化的熱愛。今年聖誕，BeanCurious 獻上最令人期待的限量聖誕禮盒—「十二款聖誕咖啡豆」禮盒，為您打造一場咖啡盛宴。這不僅是一盒咖啡，更是一場充滿驚喜和趣味的感官之旅，讓您在節慶時光中，細細品味世界各地咖啡的獨特魅力。
十二款風味 環遊世界咖啡地圖
「十二款聖誕咖啡豆」禮盒嚴選 BeanCurious 最受歡迎的「Curious 系列」四款頂級單品咖啡豆，以及八款其他優質單品咖啡和招牌混合咖啡豆，共12款風味獨特的咖啡豆，帶領您展開一場環球咖啡之旅。從經典的朱古力堅果香氣，到充滿異域風情的葡萄酒、木瓜、草莓、甘蔗和香料等多元風味，每款咖啡豆都如同一個精彩的故事，等待您去品嚐、去探索。
趣味盲測 解鎖咖啡秘密
每包咖啡豆都隱藏著它的身分，您需要在沖泡和品嚐後，根據其風味特徵，猜測咖啡豆的產地和品種。 記錄您的品嚐筆記，參與這場獨特的咖啡盲測遊戲！ 最後，揭曉答案，看看您的味覺是否能精準捕捉咖啡的靈魂！ 這份充滿趣味的互動體驗，讓「十二款聖誕咖啡豆」禮盒成為送禮自用的絕佳選擇。
十二款聖誕咖啡豆禮盒包括：
Curious 系列
1. 古吉酒桶發酵微批次2023 Guji Wine Barrel Fermented Microlot 2023 – 酒桶發酵賦予其獨特的果香和微妙的辛香，如同冬日暖陽般溫暖。
2. 薩爾瓦多，埃爾西普雷斯 El Cipres, El Salvador - 平衡的酸度和醇厚的口感，優雅而細膩。
3. 埃爾皮塔里洛，宏都拉斯 El Pitarillo, Honduras - 細膩的朱古力和堅果香氣，濃郁而迷人。
4. 紅櫻桃，耶加雪菲，衣索比亞 Operation Cherry Red, Yirgacheffe, Ethiopia - 果酸和花香，清新而活潑。
單品咖啡
5. 天然哈馬，衣索比亞 Natural Hama, Ethiopia
6. A/X，帕帕紐幾內亞 A/X, Papua New Guinea
7. 埃塞俄比亞吉馬 Djimmah, Ethiopia
8. 埃塞俄比亞哈拉爾 Harrar, Ethiopia
9. 2024 年哥倫比亞直接貿易 Colombia Direct Trade 2024
招牌混合咖啡
10. Wilson 混合豆
11. MacLehose 混合豆
12. 聖誕節混合豆
BeanCurious十二款聖誕咖啡豆禮盒
售價：港幣780 元