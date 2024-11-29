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飲食
2024-11-29 16:00:00

Bean Curious「十二款聖誕咖啡豆」禮盒限量100套 節慶時光細味咖啡獨特魅力

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Bean Curious「十二款聖誕咖啡豆」禮盒限量100套 節慶時光細味咖啡獨特魅力

Bean Curious「十二款聖誕咖啡豆」禮盒限量100套 節慶時光細味咖啡獨特魅力

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BeanCurious 為咖啡愛好者帶來世界各地精選的頂級咖啡豆。品牌致力於呈現咖啡的無限可能性，從單品咖啡的獨特風味到混合咖啡的完美平衡，每杯咖啡都體現了 BeanCurious 的用心和對咖啡文化的熱愛。今年聖誕，BeanCurious 獻上最令人期待的限量聖誕禮盒「十二款聖誕咖啡豆」禮盒，為您打造一場咖啡盛宴這不僅是一盒咖啡，更是一場充滿驚喜和趣味的感官之旅，讓您在節慶時光中，細細品味世界各地咖啡的獨特魅力。

Bean Curious「十二款聖誕咖啡豆」禮盒 限量100套

Bean Curious「十二款聖誕咖啡豆」禮盒 限量100套

十二款風味 環遊世界咖啡地圖

「十二款聖誕咖啡豆」禮盒嚴選 BeanCurious 最受歡迎的「Curious 系列」四款頂級單品咖啡豆，以及八款其他優質單品咖啡和招牌混合咖啡，共12款風味獨特的咖啡豆，帶領您展開一場環球咖啡之旅。從經典的朱古力堅果香氣，到充滿異域風情的葡萄酒、木瓜、草莓、甘蔗和香料等多元風味，每款咖啡豆都如同一個精彩的故事，等待您去品嚐、去探索。

趣味盲測 解鎖咖啡秘密

每包咖啡豆都隱藏著它的身分，您需要在沖泡和品嚐後，根據其風味特徵，猜測咖啡豆的產地和品種。 記錄您的品嚐筆記，參與這場獨特的咖啡盲測遊戲！ 最後，揭曉答案，看看您的味覺是否能精準捕捉咖啡的靈魂！ 這份充滿趣味的互動體驗，讓「十二款聖誕咖啡豆」禮盒成為送禮自用的絕佳選擇。

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Bean Curious十二款聖誕咖啡豆禮盒 售價 $780 Bean Curious聖誕禮盒

十二款聖誕咖啡豆禮盒包括：

Curious 系列

1. 古吉酒桶發酵微批次2023  Guji Wine Barrel Fermented Microlot 2023 – 桶發酵賦予其獨特的果香和微妙的辛香，如同冬日暖陽般溫暖。

2. 薩爾瓦多，埃爾西普雷斯  El Cipres, El Salvador - 平衡的酸度和醇厚的口感，優雅而細膩。

3. 埃爾皮塔里洛，宏都拉斯  El Pitarillo, Honduras - 細膩的朱古力和堅果香氣，濃郁而迷人。

4. 紅櫻桃，耶加雪菲，衣索比亞  Operation Cherry Red, Yirgacheffe, Ethiopia - 果酸和花香，清新而活潑。

聖誕禮盒 聖誕節混合豆

單品咖啡

5. 天然哈馬，衣索比亞  Natural Hama, Ethiopia

6. A/X，帕帕紐幾內亞  A/X, Papua New Guinea

7. 埃塞俄比亞吉馬 Djimmah, Ethiopia

8. 埃塞俄比亞哈拉爾  Harrar, Ethiopia

9. 2024 年哥倫比亞直接貿易  Colombia Direct Trade 2024

招牌混合咖啡

10. Wilson 混合

11. MacLehose 混合

12. 聖誕節混合

 

BeanCurious十二款聖誕咖啡豆禮盒

售價港幣780

訂購https://beancurious.com/shop/the-12-beans-of-xmas/

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