DO姐秋冬滋潤防dry 靠蘋果梨湯+簡易枇杷雪梨茶

DO姐的youtube頻道坐擁35萬followers，與藝人訪談，又專訪醫生有關疾病的常識，出鏡護聲潤肌大有心得，究竟DO姐秋冬如何滋潤防燥呢？她就分享了以下簡易的方法！

DO姐愛新鮮雪梨溝茶



秋冬乾燥，你有什麼護聲潤喉方法？

DO姐：「秋天我會飲多啲滋潤嘅飲品，尤其係幫助潤喉嘅，譬如蘋果雪梨滋潤一下潤喉，就唔會咁乾燥，而且材料容易買到，又簡單易整。」

秋冬時份，你會進食什麼天然食物美肌、滋潤皮膚？

DO姐：「我平時好鍾意飲湯，秋冬天特別會加多啲滋潤嘅水果去煲湯，譬如蘋果、梨；另外會加啲瘦肉、杞子、蜜棗、南北杏一齊入去煲。」

你在IG出過喝TEA CHÂTEAU茶的貼文，你最喜歡哪款口味的茶及原因？你有沒有自創獨門飲法？

DO姐：「我本身鍾意飲啲茶味重嘅茶，譬如烏龍、香片、龍井，因為用咗TEA CHÂTEAU茶機，我會切啲雪梨配茶，會令到成個味道好新鮮。」