Jeremy李駿傑@MIRROR自爆最鍾意Kuromi 至愛Häagen-Dazs™ x Sanrio士多啤梨味雪糕火鍋

Jeremy李駿傑@MIRROR今日現身銅鑼灣皇室堡Häagen-Dazs™店，身穿粉紫色冷衫化身童話王子出席Häagen-Dazs™夢幻派對，同Sanrio三大主角Cinnamoroll、Kuromi及Little Twin Stars襯晒色，原來今次係Häagen-Dazs™再度同Sanrio合作，推出三款人氣Sanrio角色為主題的限量版角色造型雪糕火鍋經典套裝，又將皇室堡店變身成限定主題打卡店。Jeremy仲同am730讀者私心分享雪糕趣事。
文：Vera Gee 攝：林俊源
Jeremy話Kuromi火鍋爐啱做盆栽
三款Sanrio角色，Jeremy最喜歡哪個？他自爆最鍾意Kuromi：「Kuromi的造型以紫色為主，跟我的應援顏色很相襯。她常常給人的感覺好似好壞，蝦蝦霸霸般，其實我覺得她私底下是一個好善良的人，好似我首歌<半>的感覺，所以我好鍾意她！」（記者表示：咁都俾Jeremy入到位聯繫首歌，好聰明！）難怪他今日穿粉紫色衫擺明夾Kuromi啦！Jeremy大讚三款Sanrio角色火鍋爐好吸睛：「三款都好cute！除了可以做火鍋爐之外，更可以用來做裝飾，大家食完這個火鍋之後可以物盡其用，大家可以擺不同的物品，做筆筒或者拿來種盆栽都可以。」
Jeremy同朋友分享買一送一優惠劵
Häagen-Dazs™ x Sanrio角色造型火鍋套裝提供32個指定口味迷你雪糕球，包括曲奇呍呢嗱、抹茶、芒果紅桑子、藍莓、焦糖脆餅、呍呢嗱、比利時朱古力、士多啤梨，作為Häagen-Dazs™忠實粉絲的Jeremy，最鍾意哪款口味的雪糕？「我最鍾意士多啤梨口味，因為Strawberry Love！」（記者表示：又俾Jeremy入到位宣傳歌曲，好聰明x2！）此火鍋套裝額外附送3張優惠劵，包括雙球雪糕買一送一券1張、HK$80雪糕蛋糕劵1張、補充裝折扣優惠劵1張。Jeremy笑說MIRROR的聚會有時會在不同隊友的家中進行，可與家人朋友一同分享，哈哈！
Häagen-Dazs™ x Sanrio角色造型雪糕火鍋經典套裝
有Häagen-Dazs™ x Sanrio角色造型火鍋爐1個、Sanrio角色造型叉2支、32個指定口味迷你雪糕球、朱古力醬1份、另附送3張優惠劵：雙球雪糕買一送一券1張、HK$80雪糕蛋糕劵1張、補充裝折扣優惠劵1張。
標準價：$569／套
禮劵售賣日期：11月13日至2025年4月18日
換領日期：2024年11月28日至2025年4月24日
銷售點：Häagen-Dazs™專門店及e-shop
Häagen-Dazs™查詢電話：2629 6116