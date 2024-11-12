Jeremy李駿傑@MIRROR自爆最鍾意Kuromi 至愛Häagen-Dazs™ x Sanrio士多啤梨味雪糕火鍋

Jeremy話Kuromi火鍋爐啱做盆栽



三款Sanrio角色，Jeremy最喜歡哪個？他自爆最鍾意Kuromi：「Kuromi的造型以紫色為主，跟我的應援顏色很相襯。她常常給人的感覺好似好壞，蝦蝦霸霸般，其實我覺得她私底下是一個好善良的人，好似我首歌<半>的感覺，所以我好鍾意她！」（記者表示：咁都俾Jeremy入到位聯繫首歌，好聰明！）難怪他今日穿粉紫色衫擺明夾Kuromi啦！Jeremy大讚三款Sanrio角色火鍋爐好吸睛：「三款都好cute！除了可以做火鍋爐之外，更可以用來做裝飾，大家食完這個火鍋之後可以物盡其用，大家可以擺不同的物品，做筆筒或者拿來種盆栽都可以。」