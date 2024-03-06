Lokman@MIRROR中環開兩層高咖啡吧 展出100對珍藏波鞋 朝啡夕酒 粉絲必去！

鏡粉們請注意！MIRROR隊長楊樂文Lokman近日和友人合資七位數，在中環士丹頓街開設咖啡吧SOLEBREW，店舖樓高兩層，主打「日頭歎啡、夜晚品酒」，不單可以品嚐到由Lokman親自挑選的咖啡豆單品及原創特調外，店內更展示多達100對珍藏波鞋的「波鞋牆」，有多個型格打卡位，不論是粉絲或是咖啡愛好者都值得到店內一嚐咖啡美味。

Lokman@MIRROR中環新開咖啡吧SOLEBREW

SOLEBREW樓高兩層，用上藍色為裝修主調，走街頭風型格路線，以「Stories Never End」為口號，希望顧客可於店內邊飲邊展開話題，大談街頭文化、潮流最新動向。地面的咖啡吧提供堂食及外賣，由早上7時30分至下午4時為Cafe Time，提供咖啡、Bagel等輕食，下午5點至半夜2時改為 Bar Time，特製原創調酒及佐酒小食。咖啡豆方面有誠意，由老闆之一Lokman精選咖啡豆「SOLEBREW」，咖啡豆產自洪都拉斯莫卡莊園，經威士忌酒桶發酵處理，入口時威士忌餘韻混合雲呢拿香味，風味獨特。調酒方面，Lokman則推介招牌調酒Blue Soul，入口時會先感受到胎菊茶糖漿的清甜及檸檬甜的平衡感，氈酒酒順滑清爽，而佛手柑香甜同回甘會隨時間及溫度轉變，味道特別。



SOLEBREW

地址：中環士丹頓街23號地面及地庫

營業時間：【Cafe】 7:30am - 4pm｜【Bar】5pm-2am｜4pm-5pm 休息時間

交通：港鐵中環站步行約8分鐘

IG：solebrewhk｜FB：solebrewhk