養生去水腫｜夏天要騷美腿！5個穴位快速去水腫

夏天就到，女生們開始換上短裙及短褲，不過疫情期間少運動，加上work from home或在辦公室久坐不動，造成下半身水腫，雙腳變成「象腿」又腫又脹。在中醫角度，水腫和「脾經」有關聯。今次介紹5個穴位，每日按摩就能輕鬆去水腫，不單可以找回纖幼美腿，更可以改善內分泌失調、便祕及膝關節痛等其它病症。

5個穴位快速去水腫｜湧泉穴 湧泉穴是屬於少陰腎經，穴如其名是「生命的湧泉處」。湧泉穴的位置是彎曲腳掌時，位於前端的凹陷處。由於湧泉穴是腳底對應腎臟的地方，所以作為調節體內水分最適合不過，尤其是長期穿高跟鞋的女性更可嘗試。按摩時，可以先握拳，然後以食指指節，緩緩地鑽入湧泉穴，每約花10秒按下，再花10秒放開

5個穴位快速去水腫｜三陰交穴 位處小腿內側，腳踝骨最高點往上3寸處（以自己的手橫放，約4隻手指寬度），除了擊退水腫，亦有助改善內分泌失調及月經失調之類的病症。

5個穴位快速去水腫｜血海穴 脾經上有一個穴位叫血海穴，如同氣血歸集之海。血海穴位於大腿內側，想找到血海穴的正確位置，可以坐在椅子上將腿繃直，在膝蓋內側凹陷的上方有一塊隆起的肌肉，頂端就是血海穴。按摩可以幫助暢通下半身血液循環，也可以舒緩腹脹、濕疹、緩解女性的月經不調等。

5個穴位快速去水腫｜委中穴 委中穴是人體足太陽膀胱經上的重要穴道，位於膝蓋後方凹槽的正中央位置。這個穴位本身也是淋巴結，容易堆積代謝廢物，按壓時有機會出現強烈的痠痛、麻痺感，尤其是長期站立或坐下者，因為下半身的運動量不足，容易出現小腿麻痺或疼痛的症狀。嘗試用輕揉畫圓的方式按壓委中穴，有助刺激淋巴循環，同時排除腿部的代謝廢物。