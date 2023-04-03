養生療程｜香港康得思酒店「川」水療中心 新增養胸按摩及暖宮療程

近年愈來愈女生注重養生，香港康得思酒店旗下「川」水療中心就以中醫角度出發，推出多個五行及陰陽平衡為靈感的水療療程，最近更新增兩款養生療程，包括「意大利韻姿豐盈養胸按摩療程」及「暖宮排毒養生體驗」，讓女生重煥健康。 中醫理論特別強調女性胸部保健及暖宮的重要性，以改善血液循環並強化「陽氣 (能量)」。現代女性常因久坐不動，導致血液循環不良、手腳冰冷、月經失調及經痛，又或者因忽略胸部保健而導致胸部下垂、乳腺增生及經絡不暢等問題。

意大利韻姿豐盈養胸按摩療程 「川」水療中心首次聯乘意大利品牌韻姿推出豐盈養胸按摩療程，療程先透過天然成分如番茄及意大利西洋菜提取物結合礦物質，為胸部進行去角質和深層淨化。接著有20分鐘專業胸部按摩，通過含有網地藻油、維他命E、蒔蘿提取物等成份的按摩乳霜，促進血液循環，並帶來強化排毒、抗衰老及豐盈提升的效果，同時刺激脂肪細胞營養的蛋白質及激發細胞再生，為肌膚補水並提升真皮和皮下組織的彈性，配合獨特的「反地心吸力」提升按摩手法，全面重煥胸部肌膚，達至即時緊緻豐盈及水潤光澤效果。美胸療程最後以敷上滋潤胸膜，以及塗抹盈脂豐胸精華及緊緻乳霜作結，為胸部打造長效保濕屏障，重現年輕彈性。

意大利韻姿豐盈養胸按摩療程 $988/60分鐘