首間淘寶家具實體店登陸尖沙咀 三大開業優惠/佔地2.5萬呎/過萬件精選家品+一連11周免費本地音樂會

首間淘寶家具實體店登陸尖沙咀 2.22開幕/佔地2.5萬呎/過萬件精選家品+一連11周免費本地音樂會

淘寶家具實體店 過萬款高質家品 不用再上網買家具估估下！PapaHome 淘寶家具實體店2月22日登陸中港城2樓店舖，提供超過10,000件性價比高且設計新穎的家具產品。由客廳、飯廳、臥室家具，以至全屋訂製及各類裝修材料都一應俱全。消費者可親手觸摸及感受產品的手感，並掃描產品QR Code 獲取詳細資訊，更有機會獲贈獨家折扣。同時提供選購傢俬、設計及上門安裝的一站式服務。 家具店內更雲集逾100個優質淘寶商家，合作商家均為信譽超卓的大型企業，包括中國上市公司及淘寶神店榜前列家具品牌，包括有提供廚櫃訂造服務的金牌家居、全屋家具訂造的好萊客、瓷磚專家東鵬控股及蒙娜麗莎，以及售賣衛浴潔具的四季沐歌。

設七大專區 實體店設分為七大專區，包括兩大淘寶神店榜前列排名家具品牌吱音及樹吱家居專區、客廳及餐桌餐椅區、定制專區、嬰兒兒童寵物用品及卧室區、戶外傢俬區、辦公室方案及電競區，以及建材專區。 提供全面購物體驗 店內提供全面服務，當中包括現場客戶支援，即時解答產品、物流及獨家折扣資訊；淘寶家居產品導購，提供個人化指導；安排上門度尺，店內設有多個家具品牌訂製專區，提供專人上門度尺服務；智能家居及AI/AR，結合人工智能及擴增實境等科技，按照消費者體重身高及喜好，選擇合適個人家居的產品。

直運到港 運費低於$600 店內商品雲集本地用戶喜愛的中高檔價位產品，全部商品可做到直運來港，90%商品運費更低於$600 元，近一半甚至低於$100元，十分優惠。 本地藝術家鄧卓越作品 實體店的佈置亦充滿本地特⾊，牆⾝掛滿本地藝術家鄧卓越的

三組作品，包括以中華56個⺠族為題的「淘公仔⺠族

不倒翁」、「ASHOPPIN’BABY®⺠族系列 - 勇往直前（2022）」及以紅⽩藍三⾊⾺賽克磚砌成，充滿香港味度及特⾊的「⾊彩香港」。

三大開業優惠 首50位入場人士獲贈人民幣100元淘寶優惠券 首50 名親臨實體店的顧客可獲贈人民幣100 元淘寶優惠券，供首五天（2 月22 日至2月26日）在淘寶平台上購買產品。 上線限時價 在新張期間，客戶可以憑「上線限時價」加購傢俬防蟲、除甲醛及運輸加固等服務，折扣後每項收費由人民幣70至132元不等。 AlipayHK中銀淘寶卡優惠 通過AlipayHK 使用中銀淘寶卡付款，可享不限次數的免手續費優惠。此外，2 月22日至3 月31日期間，通過AlipayHK 使用中銀信用卡消費滿港幣2,000 元，即可享6個月分期免手續費優惠，每位用戶限享一次，數量有限，先到先得！

一連 11 週戶外音樂會免費入場 為慶祝全港首間PapaHome 淘寶家具實體店開幕，中港城將於海豚池平台花園，即日起至4月26日週五及週六傍晚，特別舉辦為期十一個星期的「Magic Hour Live House」音樂會。活動邀請到多位新晉藝人及人氣年輕歌手、組合、樂隊包括女子組合LollyTalk、唱作人Kiri T、Arvin曾傲棐、樂隊The Flame等到場演出，公眾可以免費入場觀賞。 同場設有美酒小食區，讓市民可一邊欣賞現場音樂表演，一邊在日落維港美景襯托下品嚐美酒小食。 演出歌手、團體陣容 2月14日（週五）：PANDORA、Jacky Fcy 范卓賢 2月15日（週六）：DJ Suki 2月21日（週五）：Lolly Talk、Arvin曾傲棐、Snoopy詹仕偉、The Flame 2月22日（週六）：The Flame 3月15日（週六）：Kiri T 日期：2月14日至4月26日(逢週五、週六) 時間：下午5時30分至7時30分 地點：中港城海豚池平台花園