香港太古可口可樂60周年運動嘉年華 設跑步賽/親子跑/遊戲 Ivy So現身打氣

今年為香港太古可口可樂成立60周年，公司推出首個慶祝活動「香港太古可口可樂動力跑2025」，將跑步賽、親子障礙賽及遊戲集結於一地。成功報名的跑手更可獲豐富禮品包，當中包括限定紀念品及復古搖搖。人氣偶像Ivy So將現身現場，為各位跑手打打氣。

香港太古可口可樂動力跑2025

設4大賽事 「香港太古可口可樂動力跑2025」將於4月13日（星期日）在西沙GO PARK舉行，以「60年來一起奔跑，共享快樂」為主題，特設4大賽事：6公里個人/隊際賽、3公里個人賽、600米親子障礙跑及全港首個100 x 100百人接力跑。所有賽事現已接受網上報名，每位成功報名的跑手均可獲贈選手包，當中更有活動限定紀念品及可口可樂TM限定復古搖搖。人氣偶像Ivy So將擔任「生活從簡大使」，為百人接力跑鳴槍，為跑手打氣。如果想與Ivy So一起見證香港新紀錄，跑手報名參加3公里或6公里賽事時，同步投稿創意金句，即有機會成為百人跑成員之一。

比賽前後，可口可樂為不同賽事參加者準備一系列的精彩活動。當中包括專業導師主理的Animal Flow動物流體驗坊，透過連貫流暢的動作鍛煉全身，提升身體靈活度、力量與協調性；香港專業搖搖表演團隊，將帶來動感熱鬧的花式搖搖表演。現場亦有攤位遊戲，最適合一家大細參與。

香港太古可口可樂動力跑2025