香港好去處2023｜法定古蹟開放 12個香港免費古蹟導賞團

在城市中其實隱藏不少歷史建築，只是平日經過未必細心留意，近年政府推廣活化的古蹟歷史建築，這些建築跨越不同年代，保育和活化後獲賦予歷史新意義。大家可以親身到訪參觀，打卡影相之餘，還可參加免費導賞團，深入瞭解其歷史及建築特色！ 12 個免費香港古蹟導賞團 1 ：大澳文物酒店（舊大澳警署）

裝修有特色的大澳文物酒店前身是在1902年落成的大澳警署。當年設立警署為的是對付海盜活動，警員會以舢舨在區內巡邏。不過大澳區域罪案率偏低，警署於2002年正式關閉，看來大澳民風很純樸呢！最後警署於2012年活化成為酒店。 大澳文物酒店每天上午11時至下午6時免費開放予公眾參觀，並於每天設有三節導賞團，更會每年舉辦開放日，讓公眾深度認識這個歷史悠久的漁村，以及大澳警署昔日的故事。一次20分鐘的免費旅程，讓旅客猶如時光倒流般細味過去。就以一段短片開始簡述舊大澳警署的歷史，再由酒店職員帶領穿梭前督察宿舍、看守塔、重修而成的玻璃屋頂餐廳及文物探知中心。大家可了解每間客房的原本用途及探索大澳水警歷史及寧靜的漁村風貌。 導賞團詳情： 開放時間：每天下午3時、3時30分及4時 (每節20分鐘) 地址：香港大嶼山大澳石仔埗街 查詢：2985 8383

2 ：香港浸會大學中醫藥學院－雷生春堂（雷生春）

雷生春的一幢於1931年落成的四層高唐樓，地下是「雷生春」跌打草藥店，樓上則用作雷氏家人居所。 跌打草藥店結業，加上後人相繼遷出，2000年，古物諮詢委員會評定雷生春為一級歷史建築，雷氏後人為保存故居並回饋社會，同年決定把雷生春捐予政府。活化後， 雷生春成為中醫藥保健中心。 導賞團詳情： 開放時間：星期一至五 14:30 & 16:00、星期六 09:30 & 11:00 地址：九龍旺角荔枝角道119號 查詢：3411 0628 3 ： YHA 美荷樓青年旅舍（美荷樓）

美荷樓是本港碩果僅存的「H」型徒置大廈，經過活化工程，變身青年旅舍，現在新簇醒神的外形令人難以回想昔日面貌。原來香港最早期公共房屋建於1954-1975年，樓高只有5至7層，是沒有升降機的「H 」型建築。兩翼為單位，中座則是公共設施，如食水、浴室、廁所。當年石硖尾寮屋區火災， 令58,000人無家可歸，故政府於火災原址興建8座「H」型的徙置大廈安置災民，而美荷樓更爲其中的「H」座，從中可以看到香港公營房屋的歷史與建築。而現時美荷樓進行了改建工程，包括走廟加寬，使用金工鋼架、工字鐵加工、欄杆加高，金工、泥水等建造業技術。 透過導賞，訪客將認識美荷樓所標誌的香港公共房屋發展史、早期徙置大廈居民的生活面貌、舊居民的人生經歷和美荷樓的建築特色等。導賞員亦會為參加者介紹香港青年旅舍協會在活化計劃中的角色，及細述活化工程如何平衡保育和改建發展的細節。 參觀路線： 美荷樓生活館正門 → 生活館地下展館 → 生活館一樓展館 → 旅舍客房（如有）→ 後地堂旅舍設施 ▶︎▶︎▶按此查看導賞團詳情 開放時間：逢星期二至日，以及公眾假期，下午3時至4時 地址：九龍深水埗巴域街70號石硤尾邨41座 查詢：3728 3544 4 ：饒宗頤文化館（前荔枝角醫院）

文化館分上中下三區，現存又最早的建築物是1920年代落成的荔枝角監獄，於1930年代改為荔枝角傳染病醫院，到了1950年代變成荔枝角醫院。較為近代的是於1975年再改成照顧長期病患者的療養院，其後更曾成為精神病院。到了近期的2000年改為「荔康居」長期護理院。終在2014年活化成現在的饒宗頤文化館，完成它在香港醫療史上的任務。 ▶︎▶︎▶按此查看導賞團詳情 地址：九龍美孚青山道800號 5 ：綠匯學苑（舊大埔警署）

前大埔警署建於1899年，是新界首間警署及警察總部，相當有歷史價值。不過在日佔時期，警署竟被搶劫一空，多年來成為不同警方設施，在2015年終活化成現在的綠匯學苑。 ▶︎▶︎▶︎按此查看導賞團詳情 開放時間：每日(除星期二 及 特定日子* 休館) 上午團：上午十一時至中午十二時 下午團：下午二時至下午三時 地址：香港 新界 大埔 運頭角里 11 號 查詢：3728 3544 6 ：石屋家園（石屋）

三級歷史建築物石屋，石屋家園前身是侯王廟新村石屋，第二次世界大戰後成為寮屋區，在1945-1949年間建於何家村的地基上，是侯王廟新村僅存的建築物，設有多個電影片場。活化計劃下，石屋現為一所以懷舊冰室為主題的餐廳，並設有文物探知中心和旅遊資訊中心。 開放時間：週二至週六 - 10:30 及 14:30, 週日 - 14:30 地址：九龍城聯合道133號 查詢：2325 0111 7 ： We 嘩藍屋（藍屋建築群）

藍屋建築群是由藍屋、黃屋、橙屋及鄰近的空地所組成，藍屋及黃屋建於1920年代；藍屋由四幢設有露台的建築組成，黃屋由兩組各兩幢建築所組成，而橙屋為戰後建築物，於1950至1960年代落成。活化過後，其保留灣仔早期建築，以反映當區居民原有生活面貌及社區發展。 ▶︎▶︎▶︎按此查看導賞團詳情 行程路線：灣仔石水渠街、藍屋建築群、舊物敍述空間 開放日期及時間： 藍屋建築群空地：每天上午7時至晚上10時 ； 香港故事館：上午10時至下午6時、星期三及指定公眾假期休館 導賞團時間：星期一至日（星期三及指定公眾假期除外）上午11時及下午3時，約1小時 地址：藍屋：香港灣仔石水渠街72、72A、74及74A號 查詢：2833 4608 8 ：香港青年協會領袖學院（前粉嶺裁判法院）

粉嶺裁判法院是新界首座裁判法院，於1961年正式啟用。不過，由於法院欠缺必要的輔助設施，加上新的粉嶺法院大樓落成，法院正式便完成其使命，活化過後成為領袖發展學院，並增設營舍，提供專業及全面的領袖訓練。 由青年文化大使擔任導賞員，帶領訪客穿梭於法院內不同的角落，了解保育工作，並重溫法院及新界的變遷。導賞團亦會介紹學院的工作，欣賞活化後的法院如何結合了優雅的殖民建築及現代科技。 ▶︎▶︎▶︎按此查看導賞團詳情 開放時間：星期二、六（11：30-12：30、14：30-15：30） 地址：香港新界粉嶺馬會道302號 查詢： 2169 0255 9 ：元創方

元創方原址是1889年啟用的中央書院校舍，但在二次大戰期間遭戰火破壞後便拆卸。政府於1951年在原址興建了第一所華籍已婚員佐級警員宿舍。宿舍於 2009年納入「保育中環」措施，並於2014年活化為元創方，成為展示和銷售產品的平台。 導賞路線包括 7 個歷史焦點： 1. 荷李活道前已婚警察宿舍正門 2. 地下展示廊 3. 中央書院的石級與石牆 4. 前中區少年警訊會所 5. 中央書院入口 6. 展覽廳 (五樓 S508 及 S509 號單位) 7. 天台花園 ▶︎▶︎▶︎按此查看導賞團詳情 時間：星期二、四、六（14：00-15：00、15：30-16：30） 地址：香港中環鴨巴甸街35號 查詢：2870-2335 10 ：大館

大館於1864年前身為營房大樓，用作總警署。 中區警署建築群開始同時發揮警署、裁判司署及監獄的功能，成為本港執法核心。 1893年，港督威廉． 羅便臣爵士批准擴建監獄，並於1897年及1901年分別拆除域多利監獄部分放射型囚倉，只留下T字形建築，同時興建新建築物，具有歷史意義！近年成為一個古蹟及藝術的新匯點，為公眾帶來文化及休閒新體驗。 導賞團約長45分鐘，帶大家發掘這古蹟建築群的歷史意義，介紹建築群逾170年的歴史及演變，講述大館的保育工作，並沿途帶你參觀大館各處的歷史故事空間及各個歷史故事項目。 ▶︎▶︎▶︎按此查看導賞團詳情 時間：每天 地址：香港中環荷李活道10號 11 ：前威菲路軍營

英國於1890年代正式設立九龍半島內第一座軍營，並以當時英軍駐中國、香港和海峽殖民地司令威菲路（Henry Whitfield）少將之名命名。威菲路軍營最初為印裔英兵的軍營，高峰期有多達85座建築物。二戰後，英軍陸續將市區內的軍事用地交還予殖民地政府，包括威菲路軍營。軍營於1967年關閉後曾規劃作商住用途，但最後改建成九龍公園，還地於民。軍營僅存四座舊營房，其中兩座曾為香港歷史博物館臨時館址，現為香港文物探知館。軍營內還保留建於1870年代的九龍西第二號炮台，現為兒童遊樂場，並裝上1980年於尖沙咀地盤內發現的大炮。 前威菲路軍營的其中兩座軍事建築物已修復並活化為現時的香港文物探知館。是項活動旨在向參加者介紹香港文物探知館的歷史及建築特色，它修復前後的變化，以及活化再利用的概念。 地址：九龍尖沙咀海防道九龍公園香港文物探知館入口大堂 導賞團詳情：「活化後的前威菲路軍營」導賞服務 查詢：2208 4407 12 ：廣瑜鄧公祠