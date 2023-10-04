香港學校｜中華基金中學 STREAM普及教育 發掘興趣潛能

中華基金中學致力推動科普為本，因材施教栽培科學棟樑，更於2013年獲得第二十八屆全國青少年科技創新大賽「十佳科技教育創新學校獎」及「基層賽事優秀組織單位獎」殊榮。另於2016年獲聯合國教科文組織中國可持續發展教育項目全國工作委員會頒授示範學校榮譽。「十佳」殊榮是評委對該校多年來在科技教育上不斷追求突破的肯定，此乃校方科創發展之起步，該校將繼續積極推行創新科技教育，並持續與各方交流經驗，共同進步。

訓練共通能力

該校為一所英文直資男女中學，由中華歷史文化教育基金會於2000年興辦，學校強調「立根中華文化，開拓國際視野，五育並重，發揮個人潛能」。學校特色是於中一及中二課程中加入「增益課程」，訓練學生基本共通能力。校方認為發揮個人潛能很重要，因為每個同學都來自不同中文、英文、本地或國際小學，為了讓擁有不同能力的學生熱愛學習，學校希望透過普及教育，發掘學生個人興趣潛能。

加入「R」推動STREAM

校長何迪信稱，教育局由2015年開始推行STEM；於2022年再從中加入「A」(art)推展STEAM；而該校則再加入「R」(reading and writing) 推動STREAM。大部分數理科的同學思考很快，但是表達能力較為遜色，單是做Project Learning都需要文獻搜尋及展示，這些都與reading and writing有關。因此學校在STEAM再加入「R」，訓練各方面都兼顧的學生。

何校長說：「很多時提到STEAM都會感到冷冰冰，覺得就是指機械人、RoboMaster、編程或科研等。其實STEAM不是數理科的專利，其原意旨在讓學生跨學科學習，建構思考的思維模式，令同學自主學習及深化學習。」

他補充，跨學科學習應可在不同境地進行，例如在普通的地理室，現今便變成地質及氣候資源中心，因為這裡不但教授地理，還教化學及生物科；更向學生傳授可持續發展的價值；要有放置化石、礦物及岩石的館藏，吸引他們學習更多知識；當廣泛學習後，學生便會找尋到一個專業興趣，願意深入學習，例如活化石及生物多樣性等，「校方亦會參與社區服務，例如做一些植物樣本送給長者，推動關愛。」