香港學校｜嘉諾撒聖方濟各書院 陶育心靈 推動自主學習

嘉諾撒聖方濟各書院已創辦155年，學校經過重建及擴建，校舍的佈置及設施別具特色，該校提供的STEAM教育及其他學習經歷課程也加入了學習服務及價值觀教育的元素。 文：袁雅婷 攝：蘇文傑 重視陶育心靈 傳揚基督大愛 嘉諾撒聖方濟各書院是香港嘉諾撒仁愛女修會所創辦的第二間中學。該校秉承修會的精神，一直重視陶育心靈，教育學生以「仁愛」為本，透過服務他人，關顧弱勢社群。校長羅勤忠稱，由於學校屬於政府津貼，提供的科目與一般中學無異。然而，學校在其他學習經歷中，特別注重教育學生感恩、尊重及承擔精神，冀培育高主動性、負責任、互相尊重、仁愛、謙遜的學生。 課程與時並進 提供多元學習 該校於初中設有校本課程，例如資訊素養科(Information Literacy)，促進學生有效及符合道德地使用資訊的相關能力及態度。現今資訊科技發展日新月異，虛假資訊的影響因互聯網和社交媒體的普及而擴大，有見及此，該校開設媒體素養課程，強化學生搜尋、評鑑、提取、組織和表達資訊能力，並運用不同的評估工具，辦別資訊真偽，培養學生的資訊素養以應對新興資訊及通訊科技所帶來的挑戰。

促進全人發展 發掘天賦才能 該校除了正規課程，還會為學生安排不同的學習經歷，例如學生在中一時必須參加一個制服或服務團隊，鍛鍊他們的服從性、為他人服務及學習怎樣與人相處，羅校長說：「活動過程中，學生透過接觸不同的人，運用不同溝通技巧，學會尊重及幫助別人，從中明白自己有多幸福，對天主抱有感恩的心。」 此外，學校隔周五舉辦其他學習經歷課程，學生可因應個人需要，學習美藝、音樂、跳舞、戲劇等課外活動，藉此發掘她們的天賦才能，並培養個人共通能力，促進學生的全人發展。 羅校長強調：「學校雖然對學生的學業有一定要求，但不需要每一個學生都是狀元或成績優異，學校注重學生的身心靈健康，所以也鼓勵同學運動，學校於本年度港島區校際游泳比賽中取得女子組全場亞軍；去年的籃球隊在校際籃球比賽中亦獲得了亞軍；有些傑出學生的選舉，我校的同學都是常客；學校的中文辯論亦在「中學辯論比賽馮壽如盃」稱冠，這都是學生們努力的成果。」羅校長指，學校不只表揚獲獎的學生，他也為那些默默耕耘同學的付出而高興，這才最值得鼓勵！

提升學校設施 培養科創人才 羅校長認為，香港缺乏科創人才，學校為了回應現今社會需求，校方也提供STEAM教育，教授學生編程，還會讓他們以此進行實驗或參加比賽。本學年更增設STEAM Room，內裡設有3D打印、虛擬實境(VR)、大型電腦屏幕等設施，同時亦展示學生多年參加比賽的作品。學生更可於午膳或課後到此學習最新科學知識，以及為各項比賽進行討論及準備。 羅校長更提到校方如何推動學生自主學習：「學校亦與時俱進，鼓勵同學善用不同工具學習，故此在中一至中三已經推行B.Y.O.D(Bring Your Own Device)，學生在上課時可以拿出平板電腦(iPad)輔助她們學習。」此外，學校亦於各課室設置(Smart TV)智能互動電子白板，有助教與學，加強學習互動性。

面試貼士： 期望面見到有質素的考生 重視品格、禮貌及自信心 羅校長表示，過往大概有三成同學不是一條龍直升，而由不同的學校來到該校，但她們都融入得很好。父母申請面試前可先瀏覽校網，當中列明學生各項要求所佔的比重──學業成績60%、面試30%、個人之處10%。另外，學校期望可以見到一些很有質素的小六學生，因此會於周六將所有申請者分到十幾節不同的時段，讓他們來與老師見面。「面試過程可能10至20分鐘，當中有中文及英文的會話交談。」嘉諾撒聖方濟各書院是英文中學，羅校長指，若面試時同學能以用英文流暢對話，當然是很出色，但因為很多小學一般都不是用英文來授課，所以有些同學可能英語能力沒有那麼好，但如果她們有自信用中文好好回答，學校都會考慮取錄。羅校長還提醒考生及家長，該校更注重學生面試交談時表現出來的反應，例如品格、禮貌及自信心等，學生面試時應盡量表現，好好注意。