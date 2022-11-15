香港學校│寶血幼稚園 高廣度教學 培育學生發展成長

寶血幼稚園的教學宗旨是以兒童為中心，培養他們擁有喜樂的心，同時致力發展全人的優質教育，啟發兒童主動學習、建立自信、培養品德、認識愛主愛人的信仰真諦。務使兒童在自由活潑、友愛共融的校園內，喜樂地成長。 圖：李睿哲 文：袁雅婷
著重靈性及品德培養
校長甘麗貞修女指，希望孩子在校內愉快學習及成長。而天主教會辦學不但傳授知識，更著重靈性培育及品德培養，希望小朋友自小養成良好的品格，這對他們將來成長非常重要。
高廣度教學 啟迪成長
學校以高廣度作為教學模式已經20多年，最重要是透過計劃、實踐、回憶三個過程，培養孩子懂得思考、發問、解決困難。這個教學模式由兒童幼小時開始栽培，直到他們畢業時已經養成很好的習慣，並啟迪小朋友不斷成長。
多思考 多規劃
校長甘修女續舉例，無論是幼兒班、低班或高班的學生，學校都推行高廣度教學。幼兒班學生年紀較小，未能那麼快自行計劃，他們可以做到的只是規劃活動的先後次序，例如上學時想先吃東西，便可以將吃茶點放在首位；之後再可以選擇跟隨老師進行活動；再到家庭角玩耍等。而學生每日都會有不同的先後次序選擇，藉此培養孩子多思考及規劃每天的活動。另外，當所選的事項碰上困難時，小朋友也能思索怎樣解決。
低班及高班的學生可因應主題的內容，自我計劃及思量怎樣進行，例如其中一個主題「小女巫飛不起」，而她飛不起的原因是甚麼呢？可能是她吃太多發胖了，於是孩子便想，怎樣才能不讓女巫再胖下去呢？或者可以從食物方面著手，例如選擇適量及有益的食物。思考後大家便一起商討怎樣選擇，之後孩子就可以決定餐盒中裝入甚麼食物，幫助小女巫不再增肥。
全面教育知識技能
校長甘修女更稱，透過高廣度教學模式培養孩子的好奇心、積極探索、樂於思考、善於表達、勇於解難、敢於創新，具備這些學習的能力，孩子更能茁壯成長。自幼培養小朋友懂得計劃、思考自己所想做的事情，不怕困難；當遇到問題時，學會尋求解決的方法，讓他們無論在小、中學，都能夠培養自主學習的精神。
此外，從幼兒班至高班，課程將教導基本的知識和技能，按照學生的年齡層授予中、英、數、普通話等基本知識，打好兩文三語的根基。學校特別聘請多位外籍和本地專業英語及普通話老師，並推行多個與語言有關的特色活動，推行兒歌與故事朗讀計劃、普通話小擂台、新聞報告、故事創作訪問、小司儀活動及寶幼電視台等，增加幼兒運用語文的機會，促進在聽、說、讀、寫方面的準確度、清晰度及流暢度。
面試貼士：須表現有禮積極回應老師提問
校長甘修女稱，叩門面試時，不會考很難的問題，只是讓孩子很開心的來到幼稚園遊玩。過程中，他們表現得有禮貌、會放膽回應老師問題，這樣校方已經很欣賞。她更說，最重要的還是看家長是否認同學校的教學理念，若認同以遊戲引導小朋友學習，並願意與學校配合，一起合作教育小朋友，這樣才是最重要。