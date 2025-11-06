熱門搜尋:
生活
2025-11-06 14:00:00

香港學生揚威國際STEM大賽 民生書院聯手5間中學以農藥檢測器奪金獎

香港學生再於國際遺傳工程機器設計競賽 (iGEM)奪獎！今年民生書院聯同5間中學組成香港聯校隊伍(HK-JointSchool)遠赴法國巴黎參賽。在全球超過100支參賽隊伍中，以創新簡便的農藥檢測器「PestiGuard」奪得高中組金獎及其他獎項，為香港爭光。 

民生書院聯同5間中學組成香港聯校隊伍(HK-JointSchool)遠赴法國巴黎參賽。

6間中學攜手研發農藥檢測器「PestiGuard

香港聯校隊伍由自迦密柏雨中學、東華三院伍若瑜夫人紀念中學、九龍真光中學、華英中學、聖公會聖三一堂中學及民生書院組成。為了提升消費者對食物安全的關注，學生特別研發農藥檢測器「PestiGuard」，以基因電路技術結合適配體(Aptamer)和螢光蛋白基因，透過可量化的視覺輸出呈現檢測結果。用家只需將農作物樣本放進入感測器套件中，螢光信號越亮，代表農藥濃度越低，信號越暗，則代表濃度越高。 

隊伍同時開發「PestiGuard 生物感測器分析平台」（BioAP）的配套應用程式，幫助用家準確計算農藥殘留濃度及追蹤存儲數據，推廣食品安全的重要性。 

香港聯校隊伍由自迦密柏雨中學、東華三院伍若瑜夫人紀念中學、九龍真光中學、華英中學、聖公會聖三一堂中學及民生書院組成。 適配體 (Aptamer) 的結構 運用AI技術及數學建模來模擬適配體 (Aptamer)及農藥分子(Glyphosate)的結合 實驗結果：農藥濃度越高，螢光信號越暗 PestiGuard 生物感測器分析平台(BioAP)使用介面 PestiGuard 生物感測器分析平台(BioAP)分析結果

向專家收集改良意見 遠赴巴黎參賽

學生主動向科學家、食品安全專家和普羅大眾收集意見，不斷改善方案，最後遠赴法國巴黎比賽，在Grand Jamboree現場發表研究報告，並且回答評審及其他參賽隊伍的提問。

學生與中大生命科學學院教授林漢明進行訪談。 學生在法國Grand Jamboree向公眾發表研究成果。 學生在法國Grand Jamboree向公眾發表研究成果。 學生向評判介紹嶄新的基因電路技術及自行研發的生物感測分析平台 學生向評判介紹嶄新的基因電路技術及自行研發的生物感測分析平台 隊伍為幼兒園、小學及中學舉行合成生物科技工作坊

高中組金獎！

項目於iGEM中獲得高中組金獎，肯定隊伍在創新研究、實驗設計及社會影響力等方面的卓越表現。除此之外，他們更獲得最佳模型（Best Model）全球前五名、最佳軟件（Best Software）全球第二名及最佳環境組別（Best Environment Village）全球前五名，彰顯項目的創新與實用性。 

學生於iGEM中獲得高中組金獎。

