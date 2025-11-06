香港學生揚威國際STEM大賽 民生書院聯手5間中學以農藥檢測器奪金獎

香港學生再於國際遺傳工程機器設計競賽 (iGEM)奪獎！今年民生書院聯同5間中學組成香港聯校隊伍(HK-JointSchool)遠赴法國巴黎參賽。在全球超過100支參賽隊伍中，以創新簡便的農藥檢測器「PestiGuard」奪得高中組金獎及其他獎項，為香港爭光。

6間中學攜手研發農藥檢測器「 PestiGuard 」

香港聯校隊伍由自迦密柏雨中學、東華三院伍若瑜夫人紀念中學、九龍真光中學、華英中學、聖公會聖三一堂中學及民生書院組成。為了提升消費者對食物安全的關注，學生特別研發農藥檢測器「PestiGuard」，以基因電路技術結合適配體(Aptamer)和螢光蛋白基因，透過可量化的視覺輸出呈現檢測結果。用家只需將農作物樣本放進入感測器套件中，螢光信號越亮，代表農藥濃度越低，信號越暗，則代表濃度越高。

隊伍同時開發「PestiGuard 生物感測器分析平台」（BioAP）的配套應用程式，幫助用家準確計算農藥殘留濃度及追蹤存儲數據，推廣食品安全的重要性。