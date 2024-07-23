香港康得思酒店The Place自助餐買二送二 $424起任食生蠔/原隻開邊龍蝦/MOVENPICK雪糕

康得思酒店The Place自助餐早午餐都推買二送二優惠，一系列精緻泰式料理主題等住各位，人均$424任食生蠔、原隻開邊龍蝦、8款MOVENPICK雪糕等，更可任飲啤酒， 7月23日中午12時開售，立即睇內文了解詳請！

「泰」回味海鮮自助餐主打一系列精緻的泰式料理，充分展現泰國菜酸、甜、苦、辣、鹹的五種獨特烹調特色。精選包括：

冷盤：泰式魷魚粉絲沙律、泰式青木瓜牛肉沙律、泰式蝦串配香辣汁

冰鮮時令海鮮：鱈蟹腳、龍蝦鉗（午餐限定），配搭泰式甜辣醬或特色泰國是拉差辣椒醬經典街頭小食 - 泰式魚餅、泰式辣椒炒蝦、泰式燒春雞、泰式明爐烏頭

熱葷：即叫即製的地道泰式船麵、泰式椰香雞湯、鐵板燒泰式豬頸肉

泰式甜品：椰子西米布甸、芒果薑汁熱情果馬卡龍、班蘭椰子千層糕、焦糖泰式奶茶蛋卷、班蘭椰子雞蛋仔、八款口味 MÖVENPICK® 雪糕

自助飲品站：無限添飲汽水、果汁、咖啡及茶。晚市時段更供應泰國啤酒、精選生啤及葡萄酒,而賓客亦可自製屬於自己口味的 Aperol Spritz 特飲

晚市限定：新鮮生蠔、原隻開邊龍蝦、泰國啤酒、葡萄酒、自製Aperol Spritz 特飲

（食物款式輪流供應）

【KKday 快閃限量搶 –買二送二】「泰」回味海鮮自助晚餐連無限暢飲（18:30 – 21:45）

KKday 優惠: 星期一至四HK$1,868/4 位，平均HK$467/位 （原價 HK$3,424/4位）

星期五至日、公眾假期及前夕HK$1,916/4 位，平均HK$479/位 （原價 HK$3,512/4位）

（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此

【KKday 快閃限量搶 –買二送二】「泰」回味海鮮自助午餐連無限暢飲（12:00 – 14:30）

KKday 優惠: 星期一至五HK$956/4 位，平均HK$239/位 （原價 HK$1,752/4位）

星期六、日及公眾假期HK$1,124/4 位，平均HK$281/位 （原價 HK$2,060/4位）

（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此