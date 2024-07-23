香港康得思酒店The Place自助餐買二送二 $424起任食生蠔/原隻開邊龍蝦/MOVENPICK雪糕

康得思酒店The Place自助餐早午餐都推買二送二優惠，一系列精緻泰式料理主題等住各位，人均$424任食生蠔、原隻開邊龍蝦、8款MOVENPICK雪糕等，更可任飲啤酒， 7月23日中午12時開售，立即睇內文了解詳請！
「泰」回味海鮮自助餐主打一系列精緻的泰式料理，充分展現泰國菜酸、甜、苦、辣、鹹的五種獨特烹調特色。精選包括：
冷盤：泰式魷魚粉絲沙律、泰式青木瓜牛肉沙律、泰式蝦串配香辣汁
冰鮮時令海鮮：鱈蟹腳、龍蝦鉗（午餐限定），配搭泰式甜辣醬或特色泰國是拉差辣椒醬經典街頭小食 - 泰式魚餅、泰式辣椒炒蝦、泰式燒春雞、泰式明爐烏頭
熱葷：即叫即製的地道泰式船麵、泰式椰香雞湯、鐵板燒泰式豬頸肉
泰式甜品：椰子西米布甸、芒果薑汁熱情果馬卡龍、班蘭椰子千層糕、焦糖泰式奶茶蛋卷、班蘭椰子雞蛋仔、八款口味 MÖVENPICK® 雪糕
自助飲品站：無限添飲汽水、果汁、咖啡及茶。晚市時段更供應泰國啤酒、精選生啤及葡萄酒,而賓客亦可自製屬於自己口味的 Aperol Spritz 特飲
晚市限定：新鮮生蠔、原隻開邊龍蝦、泰國啤酒、葡萄酒、自製Aperol Spritz 特飲
（食物款式輪流供應）
【KKday 快閃限量搶 –買二送二】「泰」回味海鮮自助晚餐連無限暢飲（18:30 – 21:45）
KKday 優惠: 星期一至四HK$1,868/4 位，平均HK$467/位 （原價 HK$3,424/4位）
星期五至日、公眾假期及前夕HK$1,916/4 位，平均HK$479/位 （原價 HK$3,512/4位）
（已包括原價加一服務費）
立即預約：請按此
【KKday 快閃限量搶 –買二送二】「泰」回味海鮮自助午餐連無限暢飲（12:00 – 14:30）
KKday 優惠: 星期一至五HK$956/4 位，平均HK$239/位 （原價 HK$1,752/4位）
星期六、日及公眾假期HK$1,124/4 位，平均HK$281/位 （原價 HK$2,060/4位）
（已包括原價加一服務費）
立即預約：請按此
「The Seafood Place」週末海鮮下午茶自助餐主打上乘海鮮，無限供應冰凍龍蝦鉗、鱈蟹腳、藍青口及熟蝦，以及精選壽司、沙律及冷盤。本地特色小吃，如港式瑞士雞翼、香蒜椒鹽骨、珍珠雞、豉油皇炒麵、燒豬肋骨及脆炸蝦多士等滋味熱葷。任享精美甜品，如仙草凍、葡撻及11款口味的MÖVENPICK® 雪糕。（食物款式輪流供應）
【KKday 快閃限量搶 –買二送二】「The Seafood Place」週末海鮮下午茶自助餐連無限暢飲（15:15 – 17:15）
KKday 優惠: 星期五至日及公眾假期 HK$692/4 位，平均HK$173/位 （原價 HK$1,268/4位）
（已包括原價加一服務費）
立即預約：請按此
優惠期 (預訂期) ：2024年7月23日12:00至7月29日23:59
用餐日期：2024年7月24日至8月31日
地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層