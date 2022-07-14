香港後花園丨西貢好去處　咖啡店與藝術空間共冶一爐　輕鬆進入NFT世界！

西貢作為香港後花園，每逢假日總是人頭湧湧，離開石屎森林，望望藍天碧海，悠閒地嘆杯咖啡慢活一下，因為大家都想留一天與家人喘息。neoart³ COFFEE Lover 以搶眼的黃色外牆成為全新地標！以全新模式注入音樂、藝術，展開美食與文藝的漫遊，每層均有不同的主題及特色，地下為cafe，邊看著牆上neoart³ (專門研究達文西生平與作品的Dr. Mario Taddei創立的意大利國際品牌)的畫作，邊呷一口咖啡，沉浸於藝術的氛圍之中，於美食與美學之間，放慢下步伐，尋找屬於自己的生活態度，店內更設置QR Code，可下載特製的IG Filter並使用其Filter拍照後Tag neoart³ COFFEE Lover，餐廳會收集照片並製成作品，分成多份NFT回饋客人，簡簡單單就可進入NFT及元宇宙。

全港首創個人專屬音樂 NFT 計劃

1樓為Key Performance Studio歌唱教室，此studio 推出嶄新概念—「全港首創個人專屬音樂 X NFT企劃」$5,800，結合唱歌課程，同時可進行作曲、填詞、編曲，在最後一課進行錄音和後製，完成後便能獲得個人專屬歌曲 NFT及將歌曲放上NFT平台。



個人化的靈活藝術空間

2樓為藝術空間，會不定期舉行各類型工作坊，如瓷畫班、寶石皂製作等，亦跟不同藝術家合作，讓作品在這裡展覽外，亦會放上NFT平台，不論在現實世界或是元宇宙，讓藝術家們有更多的機會接觸大眾