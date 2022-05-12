香港插畫師oh.mankee Rosine Wo 出戰東京數碼藝術極限挑戰賽

LIMITS是世界上第一個數碼藝術極限挑戰賽，採用一對一淘汰制，比賽限時20分鐘，參賽者以即時隨機抽取關鍵字來即席創作，參賽者必需俱備「創意」、「畫功」與「速度」，比賽除大會評審外，還會由觀眾根據參賽者的繪畫過程及最後作品決勝負。
《LIMITS Asian Championship》亞洲挑戰賽總決賽將於5月15日在日本東京EBiS 303舉行，為支持兩位到日本參賽的香港代表oh.mankee及Rosine Wo，香港區主辦特別安排於格子辦直播派對，於好青年荼毒室YouTube頻道直播總決賽，並邀請一眾藝術圈中好友如Cuson、謝晒皮、Jan Curious、 阿檸等等到場試玩LIMITS art battle為香港選手打氣。
香港人撑香港人 現場投票撑本土藝術家
香港做藝術不容易，能出外為港增光更是難得，兩位即將出發到日本參賽的插畫師坦言心情緊張。香港區冠軍oh.mankee表示：「幸好過往有在市集畫速畫人畫經驗，也因以往放工後才畫插畫，養成要爭取時間畫好的習慣，備戰策略是盡可能多以不同的關鍵字預先構思畫面。」正職補習導師的 Rosine則稱：「雖然第一回合對手是個日本動畫高手，也會積極練習備戰希望到時有所發揮。」
睇直播齊喊We are Hong Kong
香港人撑香港人，5月15日總決賽當日，到好青年荼毒室YouTube頻道觀看直播，各主持及一眾香港插畫師及音樂人，如Cuson、謝晒皮、Jan Curious、DJ 阿檸等，都會到場一齊試玩LIMITS art battle，為 Mankee 及 Rosine 打氣，期待香港的藝術家能站上東京現場的領獎台時，為她們齊聲呼喊：「We are Hong Kong」！
《LIMITS ASIAN CHAMPIONSHIP 2022 GRAND FINAL》香港直播派對詳情：
日期：5月15日(星期日) 中午12時至17時30 分
直播連結： https://youtu.be/hr8nrlkO8GQ
現場投票： https://limits.jp/fp/vote
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