香港插畫師oh.mankee Rosine Wo 出戰東京數碼藝術極限挑戰賽

LIMITS是世界上第一個數碼藝術極限挑戰賽，採用一對一淘汰制，比賽限時20分鐘，參賽者以即時隨機抽取關鍵字來即席創作，參賽者必需俱備「創意」、「畫功」與「速度」，比賽除大會評審外，還會由觀眾根據參賽者的繪畫過程及最後作品決勝負。



《LIMITS Asian Championship》亞洲挑戰賽總決賽將於5月15日在日本東京EBiS 303舉行，為支持兩位到日本參賽的香港代表oh.mankee及Rosine Wo，香港區主辦特別安排於格子辦直播派對，於好青年荼毒室YouTube頻道直播總決賽，並邀請一眾藝術圈中好友如Cuson、謝晒皮、Jan Curious、 阿檸等等到場試玩LIMITS art battle為香港選手打氣。