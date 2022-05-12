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2022-05-12 22:57:17

香港插畫師oh.mankee Rosine Wo 出戰東京數碼藝術極限挑戰賽

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文化

《LIMITS LIVE》比賽現場。

LIMITS是世界上第一個數碼藝術極限挑戰賽，採用一對一淘汰制，比賽限時20分鐘，參賽者以即時隨機抽取關鍵字來即席創作，參賽者必需俱備「創意」、「畫功」與「速度」，比賽除大會評審外，還會由觀眾根據參賽者的繪畫過程及最後作品決勝負。

 


《LIMITS Asian Championship》亞洲挑戰賽總決賽將於5月15日在日本東京EBiS 303舉行，為支持兩位到日本參賽的香港代表oh.mankee及Rosine Wo，香港區主辦特別安排於格子辦直播派對，於好青年荼毒室YouTube頻道直播總決賽，並邀請一眾藝術圈中好友如Cuson、謝晒皮、Jan Curious、 阿檸等等到場試玩LIMITS art battle為香港選手打氣。

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oh.mankee作品。

香港人撑香港人 現場投票撑本土藝術家

香港做藝術不容易，能出外為港增光更是難得，兩位即將出發到日本參賽的插畫師坦言心情緊張。香港區冠軍oh.mankee表示：「幸好過往有在市集畫速畫人畫經驗，也因以往放工後才畫插畫，養成要爭取時間畫好的習慣，備戰策略是盡可能多以不同的關鍵字預先構思畫面。」正職補習導師的 Rosine則稱：「雖然第一回合對手是個日本動畫高手，也會積極練習備戰希望到時有所發揮。」

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oh.mankee作品。

睇直播齊喊We are Hong Kong

香港人撑香港人，515日總決賽當日，好青年荼毒室YouTube頻道觀看直播，各主持及一眾香港插畫師及音樂人，如Cuson、謝晒皮、Jan CuriousDJ 阿檸等，都會到場一齊試玩LIMITS art battle Mankee Rosine 打氣，期待香港的藝術家能站上東京現場的領獎台時，為她們齊聲呼喊：「We are Hong Kong」！  

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Rosine Wo作品。

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Rosine Wo作品。

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