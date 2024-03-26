香港歷史｜銅鑼灣百德新街有企鵝？ 東角與奇力島各有印記

香港歷史｜銅鑼灣糖街有企鵝？ 東角與奇力島各有印記

東角｜維城以東海角 怡和洋行根據地 對新一代而言，銅鑼灣東角道不過是崇光百貨旁邊一條小街。回望過去，這裏對研究香港歷史發展舉足輕重。 東角，是香港開埠之後英國商人最先進駐發展的地區，英資怡和洋行（前稱渣甸洋行）的根據地。1841年《南京條約》尚未簽定，香港島未被割讓，英國人已率先登陸強佔領土，並在同年6月，在澳門進行香港首次土地拍賣。當時東角是第一批被賣出的地皮之一，由怡和洋行投得。 東角以前叫「勿地臣角」（Matheson Point），取名自怡和洋行其中一位創辦人（怡和洋行有兩位創辦人：一位是威廉‧渣甸William Jardine，另一位是占士‧勿地臣James Matheson），後來才易名為「東角」（East Point），即維多利亞城以東的海角。這裏一帶記錄了港島百餘年的地理、經濟及社會變遷。東角之所以用「角」命名，是跟它的地形有關。在百多年前，銅鑼灣尚未填海，東角是港島凸出的一處小半島，地形就像一條伸出維多利亞港的舌頭。 延伸閱讀：重溫香港歷史 1984年最大英資財團怡和遷冊

奇力島曾被怡和洋行作防衛用途 怡和洋行看好這裏的發展潛力，在此興建倉庫及碼頭，方便商船裝卸貨物，前方又有奇力島作防衞（奇力島幾經填海後，如今併入港島，即紅隧出口香港遊艇會的所在）。 在怡和積極經營下，東角一帶愈見繁盛，怡和大班更在東角旁邊的山丘築起私人別墅，令此山了一個別稱，叫做「渣甸山」。 在1950年代前，東角依舊是貨倉、碼頭、廠房重地。隨着戰後銅鑼灣大規模填海，1960年大丸百貨開業，東角開始變天，逐步發展成潮流購物商業中心。 一個世紀以來，銅鑼灣移山填海不斷，渣甸山被移為平地，東角的「角」在地圖上消失，但無論格局怎樣改變，東角都是香港最繁鬧的地區之一。 延伸閱讀：消失於香港地圖的奇力島 確實位置在哪兒?