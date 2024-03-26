香港歷史｜銅鑼灣百德新街有企鵝？ 東角與奇力島各有印記

銅鑼灣不單是香港最繁鬧的購物街區，亦是香港最早發展的地段之一。霓虹眩目的潮流商舖，蘊藏無數的歷史故事與都市奇聞：不起眼的東角，原來是香港最早被拍賣的地皮？糖街有過香港第一間鑄幣廠和煉糖廠？60年代的百德新街，每日4點有企鵝出巡？現在跟大家一探究竟。
文章出處：「當代中國」網站
東角｜維城以東海角 怡和洋行根據地
對新一代而言，銅鑼灣東角道不過是崇光百貨旁邊一條小街。回望過去，這裏對研究香港歷史發展舉足輕重。
東角，是香港開埠之後英國商人最先進駐發展的地區，英資怡和洋行（前稱渣甸洋行）的根據地。1841年《南京條約》尚未簽定，香港島未被割讓，英國人已率先登陸強佔領土，並在同年6月，在澳門進行香港首次土地拍賣。當時東角是第一批被賣出的地皮之一，由怡和洋行投得。
東角以前叫「勿地臣角」（Matheson Point），取名自怡和洋行其中一位創辦人（怡和洋行有兩位創辦人：一位是威廉‧渣甸William Jardine，另一位是占士‧勿地臣James Matheson），後來才易名為「東角」（East Point），即維多利亞城以東的海角。這裏一帶記錄了港島百餘年的地理、經濟及社會變遷。東角之所以用「角」命名，是跟它的地形有關。在百多年前，銅鑼灣尚未填海，東角是港島凸出的一處小半島，地形就像一條伸出維多利亞港的舌頭。
奇力島曾被怡和洋行作防衛用途
怡和洋行看好這裏的發展潛力，在此興建倉庫及碼頭，方便商船裝卸貨物，前方又有奇力島作防衞（奇力島幾經填海後，如今併入港島，即紅隧出口香港遊艇會的所在）。
在怡和積極經營下，東角一帶愈見繁盛，怡和大班更在東角旁邊的山丘築起私人別墅，令此山了一個別稱，叫做「渣甸山」。
在1950年代前，東角依舊是貨倉、碼頭、廠房重地。隨着戰後銅鑼灣大規模填海，1960年大丸百貨開業，東角開始變天，逐步發展成潮流購物商業中心。
一個世紀以來，銅鑼灣移山填海不斷，渣甸山被移為平地，東角的「角」在地圖上消失，但無論格局怎樣改變，東角都是香港最繁鬧的地區之一。
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糖街｜有香港首間鑄幣廠糖廠 鄰近冰廠養過企鵝
距離東角不遠的糖街，因為興建過香港第一間糖廠而得名。糖街前身名為「銀圓街」，這是因為糖廠興建之前，原址是香港歷史上第一間、以及唯一一間鑄幣廠的所在。
在殖民管治時期，香港使用的硬幣主要向英國訂製；但亦有一段很短的時間，港幣曾經在本地自家鑄造。
根據香港歷史博物館資料，香港鑄錢局於1866年在如今糖街一帶開業，曾為港英政府鑄造5仙、1毫、2毫、5毫及1元等銀幣；另亦接受外來訂單， 替銀行及商人將銀塊加工，鑄成銀幣。不過由於訂單不足，香港鑄錢局啟用兩年便關門大吉。
皇室堡前身是製冰廠
後來政府把鑄錢局出售予怡和洋行，怡和將該幅地皮發展成香港第一間煉糖廠，在1878年投產，比起1881年成立的太古糖廠還早啟用。街道名稱亦由銀圓街改作「糖街」。
可惜到了1920年代，由於全球產糖量大增，糖價下跌，加上糖廠的主要市場中國內地政局不穩，影響銷路，最終糖廠在1928年已清盤收場。
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除此之外，不少市民應該記得，比鄰糖街的皇室堡，前身是牛奶公司的製冰廠。1970年代牛奶公司被置地吞併，冰廠停止運作，後來重建發展成恒隆中心，以及溫莎公爵大廈，即現在的皇室堡。
香港歷史博物館前館長丁新豹是銅鑼灣的舊街坊，他曾在多個訪問提及，60年代曾在銅纙灣見過一個奇景──就是每天下午4時左右，百德新街都會出現一隻企鵝！原來企鵝由冰廠人員飼養，每天下午準時由專人帶上街散步。誰又想到如今人山人海的銅鑼灣購物區會出現這幅有趣景象？
景隆街｜由怡和午炮得名 每日報時全因得罪英軍？
銅鑼灣總統戲院所在的景隆街，英文名是Cannon Street，直譯就是大炮街，這裏所指的大炮便是每逢正午12時鳴放的怡和午炮。
有指現坐落於告士打道海旁的怡和午炮，最初是設於景隆街，因應銅鑼灣填海，海岸線伸延，才遷至如今位置。
昔日東角一帶是怡和的貨倉，當年設立大炮，主要是防範海盜；另亦會充當禮炮角色，在迎接或送行怡和大班時鳴放。不過相傳這項舉措，卻引起一名英國軍官的不滿，認為怡和只是商行，沒有鳴放禮炮的權利，向怡和施以懲罰。為了作出補償，怡和提出每天正午鳴放禮炮報時，這項傳統一直維持至今。
由1840年代香港開埠，至香港回歸逾廿載的今天，怡和午炮風雨不改，每日正午12時在維港岸邊鳴放，只在日佔時間一度停止。另外每年除夕夜，怡和亦會在午夜鳴響「子夜禮砲」，迎接新一年來臨，寓意送舊迎新。