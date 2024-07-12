香港熱香餅漢堡地圖 盤點本地5大必食Cafe+餅店 荃灣泰興/美心都有！

全港熱香餅漢堡地圖 盤點本地5大必食Cafe+餅店 荃灣泰興/美心都有！

近期香港流行起一股「熱香餅漢堡」熱潮！不同街坊及連鎖麵包店都相繼推出熱香餅漢堡，以下為大家整理5大必食Café及餅店，遍佈港九新界不同地區。即睇熱香餅漢堡地址+價錢！

熱香餅漢堡｜荃灣泰興餅店 一提到熱香餅漢堡，就不得不提位於荃灣的泰興餅店！於今年5月推出與日本麥當勞早餐McGriddles同款的熱香餅漢堡，以混合楓糖漿的熱香餅夾住熱辣辣的豬柳及雞蛋，鹹甜鹹甜的味道令人一試上癮。吸引不少人特意排隊購買，食客都大讚還原度高，售價只需$15，性價比之冠。 地址：海壩街50號地下3號舖 售價：$15

熱香餅漢堡｜紅豆烘焙 人氣麵包店紅豆烘焙亦跟上潮流推出熱香餅漢堡，定價同樣為$15。不過有食客指定質素較泰興餅店為差，中間使用的醬料亦非正宗的楓糖漿，而是沙律醬。不過紅豆烘焙勝於分店較多，現時於旺角及灣仔分店有售，其他分店如佐敦及太子亦即將陸續上架。港島居民亦可以試熱香餅漢堡的滋味！ 紅豆烘焙 灣仔店 地址：灣仔道93,95,97,99號聯泰大廈地A-B舖 紅豆烘焙 旺角中心店 地址：旺角西洋菜南街146號 售價：$15

熱香餅漢堡｜ 美心烘焙所 連鎖麵包店美心烘焙所亦於7月4 日起，推出「豬柳芝士流心蛋燒堡」。標榜鹹甜滋味十足，中間更是流心蛋。期間限定嚐味價$16，逢星期一至五於指定分店限量發售，包括中華總商會美心烘焙所及天澤商場美心現場烘焙店。 美心西餅 中華總商會美心烘焙所 地址：中環干諾道中24-25號中華總商會大廈地舖 美心西餅 天澤商場美心現場烘焙店 地址：天水圍天湖路2號天耀廣場地下L031號舖 嚐鮮價：$16 (原價$18)

熱香餅漢堡｜Coffee Question 除了餅店外，位於荔枝角Coffee Question早於去年11月，已率先推出熱香餅漢堡！餐廳更多次作出改良，熱香餅內餡夾有流心蛋、炒蛋、豬柳及煙肉，再額外附上蜜糖漿，口感層次更豐富。 地址：荔枝角長沙灣道680號麗新商業中心地下G61號舖 售價：$88