第52屆香港貿發局香港玩具展將於2026年1月12日至15日，一連四天假香港會議展覽中心會議廳舉行。是次玩具展將設立全新主題展區「潮玩館」(Pop & Play)，免費開放公眾人士入場！場內更匯聚100多個國際知名與新銳IP，即睇5大必到看頭！

第52屆香港貿發局香港玩具展首設「潮玩館」，打造充滿活力的專屬潮玩互動平台，開放予業界買家及公眾人士參與，連結來自中國內地、香港、澳門、台灣、新加坡及越南等多個國家及地區的頂尖 IP 持有人、原創設計師、潮玩製造商與全球粉絲。

全球及展會首發和限量珍品

場內有機會搶先購入多款「會場首發」及「全球限量」的珍品，包括新加坡 Super Tough Friends 旗下 IP KAYA 的最新產品、東莞多浪文化創意有限公司首次發佈的 FECOCO 菲可可維多利羊系列毛絨盲盒、東莞市吉喆鑫文化創意有限公司兩款分別為全球限量 100 件的 TUTU MOKEY 潮玩手辦及 88 件的 TUTU MOKEY 藝術雕塑、知文有限公司的限量 30 套的幪面超人紀念幣盲盒、CM Concepts Limited 全球限量 2,500 套的 Jack the Ripper & Sherlock Holmes 31 Playing Cards | Checkmate Edition，以及東莞市漫博品牌管理有限公司限量的 Father Joka 玩偶，收藏價值極高。

多元活動登場 設計師陣容鼎盛

「潮玩館」更公布一系列互動體驗區，鼓勵創意參與及社群分享。更設重磅主題研討會，大會計劃1月14日舉辦重磅主題研討會 — 「急劇發展的 IP 經濟：從本地成功邁向全球市場 」，深入探討潮玩產業的龐大商機與未來趨勢。研討會將匯聚產業鏈各環節的領軍人物，共同剖析如何透過文化融合、品牌聯乘與市場策略。場內設計師陣容鼎盛，多位極具影響力的藝術家與設計師將親臨現場，陣容包括 B.wing、國際獲獎插畫師 Steven Choi、猿創作創辦人 Winson Ma 等。他們不僅展示作品，更將透過講座與簽名會，深度分享其藝術視野與創作故事，近距離分享創作心路並為粉絲簽名。

多個打卡位登場

設有大會吉祥物打卡和互動，亦有Hot Toys帶來超矚目的《漫威》鐵甲奇俠、《迪士尼》史迪仔及《星球大戰》Grogu COSBI 巨型雕像坐鎮、threezero 展示《新世紀福音戰士新劇場版》ROBO-DOU第13號機巨型雕像、Asia Partners 展出珍貴的 C朗親筆簽名球衣，以及由 Semk Global Marketing Limited 提供的充氣及玻璃纖維B.Duck裝置，預料將成為最具人氣的「instagrammable」打卡熱點。大會亦將安排 B.Duck 吉祥物於記者會現身，與粉絲互動。

專享互動體驗 大玩遊戲帶走禮品

大會邀得知名設計師為「潮玩館」設計三款限量收藏卡，全球僅發行 800 套。參觀者只要於現場玩扭蛋遊戲便可抽到其中一款收藏卡，禮品數量有限，極具紀念意義。不可錯過「AI魔法變身」拍照體驗，運用先進AI技術，訪客拍照後可即時變身成多種奇幻或潮玩角色，生成獨特的社交媒體分享素材。另設「專屬紀念品DIY」工作坊，訪客可親手創作個人化的潮玩紀念品，留下獨一無二的回憶。