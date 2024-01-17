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生活
2024-01-17 15:07:10

香港紅十字會首度聯乘Snoopy 推「第二屆紅十字會定向挑戰」 193郭嘉駿@ERROR 應智越（細貓）擔任活動大使

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香港紅十字會首度聯乘Snoopy 推「第二屆紅十字會定向挑戰」 193郭嘉駿@ERROR 應智越（細貓）擔任活動大使

香港紅十字會首度聯乘Snoopy 推「第二屆紅十字會定向挑戰」 193郭嘉駿@ERROR 應智越（細貓）擔任活動大使

「第二屆紅十字會定向挑戰」將於202431日至3日一連三日線上線下混合舉行，並以「重建生活重建家園」為主題，鼓勵大眾積極參與，透過支持香港紅十字會的人道服務，為流離失所的災民重建安全和溫暖的家，為生活帶來曙光。

193郭嘉駿@ERROR應智越（細貓）擔任活動大使

活動新聞及發布會於早前假香港紅十字會總部舉行，活動大使193郭嘉駿@ERROR與應智越（細貓）全力支持「紅十字會定向挑戰」，大會司儀問193有沒有參與過香港紅十字會活動，他表示：「有呀，捐血同賣旗。」作為大使，193又非常有信心表示自己腳長跑得快，又食腦，最啱參加城市定向呢種比賽：「今次活動不止是一項運動或遊戲，更是一個好機會讓大家了解弱勢社群的處境。鼓勵大家一同參與，實踐人道精神。」

活動大使 193 郭嘉駿@ERROR、應智越（細貓）和紅十字會青年團團員全力支持「第二屆紅十字會定向挑戰」。 活動大使 193 郭嘉駿@ERROR、應智越（細貓）和紅十字會青年團團員全力支持「第二屆紅十字會定向挑戰」。 活動大使 193 郭嘉駿@ERROR和應智越（細貓）與紅十字會青年團團員分成兩組比賽，一同示範施行心肺復甦法。

參賽者將獲精美選手包

「定向挑戰」活動將於202431日至3日一連三日，舉行的「線上/線下」活動，只需在網上報名，共分為公開組、企業組、樂齡組、青少年組及親子組，每個組別的參加人數為24人。除個別組別，參加者須符合有關年齡限制及繳付指定報名費，而香港紅十字會珍惜大眾的每一分一毫，歡迎大家慷慨捐助，支持香港紅十字會的人道服務，為社會上有需要的人士送上無價的禮物，發揮大愛精神，將愛擴大至每個有需要的角落，故除指定報名費，也歡迎大家樂善好施，踴躍捐出愛心！而成功參加團隊將於兩星期內收到大會發出確認通知，所有參加者可獲得選手包乙份，當中包括大會T恤、帆布袋及紀念牌，並在活動期間根據參賽組別之指定比賽日期內，自由彈性地進行比賽。

活動網站

香港紅十字會副主席袁漢榮先生（左四）、「紅十字會定向挑戰」籌備委員會主席馬澤華先生（右四）、「紅十字會定向挑戰」籌備委員會成員 潘權輝先生（右二）、 「紅十字會定向挑戰」籌備委員會成員劉健聰先生（右一）、花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉女士（左二）、香港紅十字會總監凌靜妍女士 (左一）、活動大使 193 郭嘉駿@ERROR（左三）及 活動大使 應智越（細貓）（右三）一同主持活動啟動儀式。 香港紅十字會首度聯乘Snoopy舉辦「第二屆紅十字會定向挑戰」。
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