香港紅十字會首度聯乘Snoopy 推「第二屆紅十字會定向挑戰」 193郭嘉駿@ERROR 應智越（細貓）擔任活動大使

「第二屆紅十字會定向挑戰」將於2024年3月1日至3日一連三日線上線下混合舉行，並以「重建生活‧重建家園」為主題，鼓勵大眾積極參與，透過支持香港紅十字會的人道服務，為流離失所的災民重建安全和溫暖的家，為生活帶來曙光。

193 郭嘉駿 @ERROR 應智越（細貓）擔任活動大 使

活動新聞及發布會於早前假香港紅十字會總部舉行，活動大使193郭嘉駿@ERROR與應智越（細貓）全力支持「紅十字會定向挑戰」，大會司儀問193有沒有參與過香港紅十字會活動，他表示：「有呀，捐血同賣旗。」作為大使，193又非常有信心表示自己腳長跑得快，又食腦，最啱參加城市定向呢種比賽：「今次活動不止是一項運動或遊戲，更是一個好機會讓大家了解弱勢社群的處境。鼓勵大家一同參與，實踐人道精神。」