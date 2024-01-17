香港紅十字會首度聯乘Snoopy 推「第二屆紅十字會定向挑戰」 193郭嘉駿@ERROR 應智越（細貓）擔任活動大使

「第二屆紅十字會定向挑戰」將於2024年3月1日至3日一連三日線上線下混合舉行，並以「重建生活‧重建家園」為主題，鼓勵大眾積極參與，透過支持香港紅十字會的人道服務，為流離失所的災民重建安全和溫暖的家，為生活帶來曙光。
193郭嘉駿@ERROR應智越（細貓）擔任活動大使
活動新聞及發布會於早前假香港紅十字會總部舉行，活動大使193郭嘉駿@ERROR與應智越（細貓）全力支持「紅十字會定向挑戰」，大會司儀問193有沒有參與過香港紅十字會活動，他表示：「有呀，捐血同賣旗。」作為大使，193又非常有信心表示自己腳長跑得快，又食腦，最啱參加城市定向呢種比賽：「今次活動不止是一項運動或遊戲，更是一個好機會讓大家了解弱勢社群的處境。鼓勵大家一同參與，實踐人道精神。」
參賽者將獲精美選手包
「定向挑戰」活動將於2024年3月1日至3日一連三日，舉行的「線上/線下」活動，只需在網上報名，共分為公開組、企業組、樂齡組、青少年組及親子組，每個組別的參加人數為2至4人。除個別組別，參加者須符合有關年齡限制及繳付指定報名費，而香港紅十字會珍惜大眾的每一分一毫，歡迎大家慷慨捐助，支持香港紅十字會的人道服務，為社會上有需要的人士送上無價的禮物，發揮大愛精神，將愛擴大至每個有需要的角落，故除指定報名費，也歡迎大家樂善好施，踴躍捐出愛心！而成功參加團隊將於兩星期內收到大會發出確認通知，所有參加者可獲得選手包乙份，當中包括大會T恤、帆布袋及紀念牌，並在活動期間根據參賽組別之指定比賽日期內，自由彈性地進行比賽。