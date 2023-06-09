香港老店｜龍華明明是酒家為何叫酒店？追踨昔日巨星名人聚集地

去年香港有多間老字號食店消失了，像蓮香樓、灣仔大榮華、珍寶海鮮舫等。另一間充滿香港情懷的沙田龍華酒店，亦一度傳出結業危機，幸好最後「集氣」成功，使龍華捱過艱難時期。近日這間85年歷史的傳統老店，因今年七月將舉行李小龍逝世50周年的紀念活動，遭漁農署指配合拍攝的扇尾鴿數量過多而犯例云云。報道一出，勾起我們對龍華酒店及其招牌乳鴿的回憶。文：當代中國
龍華酒店原是富商度假別墅 四方紅牆外形被稱「四方樓」
若你去過龍華酒店，有否疑惑過這間食店酒家，為何會以酒店命名？如果是熟知歷史的你，一定很快想到答案，就是龍華成為酒家之前，是一間酒店。但只答對一半。因為龍華酒店早期是一間富有人家的度假別墅。
建於1938年的龍華酒店，是由富商鍾秀長的妻子所建。當年鍾氏夫妻因為家庭糾紛鬧得不愉快，鍾太一怒之下就在沙田買地建屋居住，也就是龍華酒店的前身了。這間新屋呈四方形，外牆是紅色，被鄰近的居民稱為「四方樓」。樓房的命運，隨着鍾氏夫婦的和好，它就變成全家在周末或假期時的度假別墅。
龍華二戰後變身酒店 日租60元等於打工仔半個月人工
後來，香港經歷日軍侵佔時期，四方樓一度遭佔領。二戰後，鍾氏收回四方樓，並決定將其變身酒店開業。1951年，龍華酒店正式經營，由初時的7間套房，後來增至12間，是當年沙田區唯一的酒店。酒店的租金並不便宜，每日為50、60元，相等於當時一個普通打工仔的半個月人工。雖然租金高昂，但由於酒店臨近沙田海（70年代經填海工程，大部分面積為現時城門河兩岸），依山望海，環境優美，是香港少有的園林酒店。在50年代，不少明星名人，例如紅線女、任劍輝、芳艷芬等，都是酒店的常客。
金庸租住龍華酒店閉關寫小說 李小龍最愛招牌紅燒乳鴿
當時的武林小說泰斗金庸（查良鏞），更長期預訂了一間房，在有需要時會閉關寫書，據說《書劍恩仇錄》就是在龍華酒店寫成的。還有，武打巨星李小龍在1970年代初回流返港後，也經常和家人在龍華酒店吃飯，更會在酒店天台教導弟弟練武打功夫。而李小龍最愛吃的，是龍華的招牌菜式紅燒乳鴿。
這道美味的紅燒乳鴿，亦是後來酒店變酒家後招徠客人的鎮店之寶。
龍華1985年停辦酒店業務 轉型酒家客似雲來
為甚麼龍華不繼續經營酒店？這也是無奈的決定。
因為在上世紀70年代，港英政府要發展沙田新市鎮，需要擴闊大埔公路，加上火車要鋪設雙軌以配合推行電氣化，種種原因令龍華酒店原本可停泊100多輛汽車的停車場被收回。
沒有了停車場，客人要前往龍華酒店甚為不便，加上沙田大興土木發展，令酒店原本的寧靜和優美景致的特點消失，導致客人大量流失。
加上1980年代，沙田新市鎮的發展及不少沙田新酒店的建成，都令龍華酒店在競爭中陷入劣勢。更甚是，在80年代起，龍華酒店因未能符合《消防條例》，要停辦酒店業務，但可以保留酒店的名稱。
在這個謀求新轉機的情況下，1985年龍華酒店轉型以食店酒家形式營運，並以招牌菜式紅燒乳鴿吸客，結果客似雲來。更有不少達官貴人、名人爭相來品嘗，包括最後一任港督彭定康，而台灣地區的領導人蔣經國更派專機來港買乳鴿。最高峰時期，龍華酒店每日賣出6,000隻乳鴿，數字十分驚人。時至今日，提起沙田乳鴿，大家都會記得龍華酒店，憶起在依舊保留1950年風格的酒店內，那種大快朵頤的回憶、濃厚的香港情懷。
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