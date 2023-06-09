香港老店｜龍華明明是酒家為何叫酒店？追踨昔日巨星名人聚集地

龍華酒店原是富商度假別墅 四方紅牆外形被稱「四方樓」 若你去過龍華酒店，有否疑惑過這間食店酒家，為何會以酒店命名？如果是熟知歷史的你，一定很快想到答案，就是龍華成為酒家之前，是一間酒店。但只答對一半。因為龍華酒店早期是一間富有人家的度假別墅。 建於1938年的龍華酒店，是由富商鍾秀長的妻子所建。當年鍾氏夫妻因為家庭糾紛鬧得不愉快，鍾太一怒之下就在沙田買地建屋居住，也就是龍華酒店的前身了。這間新屋呈四方形，外牆是紅色，被鄰近的居民稱為「四方樓」。樓房的命運，隨着鍾氏夫婦的和好，它就變成全家在周末或假期時的度假別墅。

龍華二戰後變身酒店 日租60元等於打工仔半個月人工 後來，香港經歷日軍侵佔時期，四方樓一度遭佔領。二戰後，鍾氏收回四方樓，並決定將其變身酒店開業。1951年，龍華酒店正式經營，由初時的7間套房，後來增至12間，是當年沙田區唯一的酒店。酒店的租金並不便宜，每日為50、60元，相等於當時一個普通打工仔的半個月人工。雖然租金高昂，但由於酒店臨近沙田海（70年代經填海工程，大部分面積為現時城門河兩岸），依山望海，環境優美，是香港少有的園林酒店。在50年代，不少明星名人，例如紅線女、任劍輝、芳艷芬等，都是酒店的常客。

金庸租住龍華酒店閉關寫小說 李小龍最愛招牌紅燒乳鴿 當時的武林小說泰斗金庸（查良鏞），更長期預訂了一間房，在有需要時會閉關寫書，據說《書劍恩仇錄》就是在龍華酒店寫成的。還有，武打巨星李小龍在1970年代初回流返港後，也經常和家人在龍華酒店吃飯，更會在酒店天台教導弟弟練武打功夫。而李小龍最愛吃的，是龍華的招牌菜式紅燒乳鴿。 這道美味的紅燒乳鴿，亦是後來酒店變酒家後招徠客人的鎮店之寶。